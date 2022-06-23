Як не пустити мух на кухню в спеку: 5 способів

Ці нескладні дії не дозволять зробити з вашої кухні розсадник бактерій

З настанням літа комахи так і намагаються пробратися в наш будинок. Особливо проблематично з мухами, які можуть сідати на їжу та напої. Для прибирання кухні ми використовуємо спеціальні губки, які мають різний ступінь жорсткості, а боротися з розносниками бактерій допоможуть п’ять простих способів.

Як передає "Телеграф", лайфхаками з боротьби з мухами влітку поділилося видання Express. Можна спробувати кожен із п'яти варіантів і вибрати той, який здасться вам найефективнішим.

Натуральний спрей для відлякування мух

Комахам не подобаються аромати м’яти, лемонграсу та лаванди. Наприклад, можна знайти їх у вигляді ефірних олій. Просто додайте кілька крапель олії у воду в пульверизаторі та отримайте спрей для відлякування мух. Розпорошуйте його протягом дня.

Газовані напої у надійному місці

Вуглекислий газ у газировці та цукор – головна приманка для мух. Тому зберігайте напої поза увагою комах.

Жодного брудного посуду в раковині

На горі немитих тарілок мухи можуть непогано влаштуватися і залишати не лише бактерії, а й відкласти яйця. Не припускайте такого.

Харчова сода у відрі для сміття

У теплу пору процеси гноєння відходів відбуваються швидше. Це приваблює комах. Тож намагайтеся частіше виносити урну з кухні. А ще спробуйте маленьку хитрість: залиште нерозбавлену харчову соду на дно відра для сміття перед тим, як одягнете пакет. Харчова сода поглинає будь-які запахи та рідини, що витікають із пакета, відлякуючи мух.

Пастка з яблучним оцтом

Відвернути набридливих жуків можна за допомогою яблучного оцту. Налийте його в склянку та накрийте проколотою харчовою плівкою. На пастку злетяться мухи і ви зможете вивести небажаних гостей з вашого будинку.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком з вимивання кухонних шаф від жиру — знадобиться олія. А також ми писали про те, навіщо заморожувати зубну пасту в холодильнику. Цю хитрість використовують японці, щоб зробити ідеальну чистоту на кухні.