Як не пустити мух на кухню в спеку: 5 способів
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Ці нескладні дії не дозволять зробити з вашої кухні розсадник бактерій
З настанням літа комахи так і намагаються пробратися в наш будинок. Особливо проблематично з мухами, які можуть сідати на їжу та напої. Для прибирання кухні ми використовуємо спеціальні губки, які мають різний ступінь жорсткості, а боротися з розносниками бактерій допоможуть п’ять простих способів.
Як передає "Телеграф", лайфхаками з боротьби з мухами влітку поділилося видання Express. Можна спробувати кожен із п'яти варіантів і вибрати той, який здасться вам найефективнішим.
Натуральний спрей для відлякування мух
Комахам не подобаються аромати м’яти, лемонграсу та лаванди. Наприклад, можна знайти їх у вигляді ефірних олій. Просто додайте кілька крапель олії у воду в пульверизаторі та отримайте спрей для відлякування мух. Розпорошуйте його протягом дня.
Газовані напої у надійному місці
Вуглекислий газ у газировці та цукор – головна приманка для мух. Тому зберігайте напої поза увагою комах.
Жодного брудного посуду в раковині
На горі немитих тарілок мухи можуть непогано влаштуватися і залишати не лише бактерії, а й відкласти яйця. Не припускайте такого.
Харчова сода у відрі для сміття
У теплу пору процеси гноєння відходів відбуваються швидше. Це приваблює комах. Тож намагайтеся частіше виносити урну з кухні. А ще спробуйте маленьку хитрість: залиште нерозбавлену харчову соду на дно відра для сміття перед тим, як одягнете пакет. Харчова сода поглинає будь-які запахи та рідини, що витікають із пакета, відлякуючи мух.
Пастка з яблучним оцтом
Відвернути набридливих жуків можна за допомогою яблучного оцту. Налийте його в склянку та накрийте проколотою харчовою плівкою. На пастку злетяться мухи і ви зможете вивести небажаних гостей з вашого будинку.
Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком з вимивання кухонних шаф від жиру — знадобиться олія. А також ми писали про те, навіщо заморожувати зубну пасту в холодильнику. Цю хитрість використовують японці, щоб зробити ідеальну чистоту на кухні.