Стало известно, где похоронят Руслану Писанку и точная причина ее смерти

Из-за войны в Украине, супругу телеведущей приходится решать все онлайн.

Новость о смерти известной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки всколыхнула всю Украину. Артистки не стало очень неожиданно — она скончалась в ночь с 18 на 19 июля в Германии от страшного недуга — от рака.

Об этом рассказал супруг Писанки Игорь Исаков на свое странице в Фейсбук. Мужчина признается, что лишь спустя несколько дней после смерти любимой он заставил себя открыть соцсети. Он боялся, что ему не хватит слез, чтобы прочитать и ответить на все сообщения о Руслане.

"У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен.. но так, как боролась она, я не смог бы даже наполовину.. к сожалению, иммунитет не выдержал" — сообщил супруг телеведущей.

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Похороны Русланы Писанки будут проходить в два этапа. Сначала ее кремируют в Германии, где и состоится первое прощание с актрисой в городе Кайзерлаутерн, где она и проходила лечение. А после оформления всех нужных документов Исаков перевезет прах Писанки на родину, в Киев. Точная дата похорон в столице будет известна позже, и будет зависеть от скорости оформления документов.

"Знаю что это бы никогда не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого изречения "жизнь прекрасна"… люблю вас. Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. И точно знаю что Бог заберет ее к себе, потому что я точно знаю что она точно того стоит…" – добавил Игорь.

Ранее "Телеграф" писал, каким было последнее видеобращение Русланы Писанки к украинцам. Также мы рассказывали о малоизвестных фактах о телеведущей. Знали ли вы, что Писанка — это не настоящая фамилия украинской артистки?