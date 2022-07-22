Стало відомо, де поховають Руслану Писанку та точна причина її смерті

Через війну в Україні, чоловікові телеведучої доводиться вирішувати все онлайн.

Новина про смерть відомої української актриси та телеведучої Руслани Писанки сколихнула всю Україну. Артистки не стало дуже несподівано — вона померла в ніч з 18 на 19 липня в Німеччині від страшного недуга — від раку.

Про це розповів чоловік Писанки Ігор Ісаков на своїй сторінці у Фейсбуку. Чоловік зізнається, що лише за кілька днів після смерті коханої він змусив себе відкрити соцмережі. Він боявся, що йому не вистачить сліз, щоб прочитати та відповісти на всі повідомлення про Руслану.

"У Русі був рак, на жаль агресивна форма й трохи запущений.. але так як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину.. на жаль імунітет не витримав.", — повідомив чоловік телеведучої.

Похорон Руслани Писанки проходитиме у два етапи. Спочатку її кремують у Німеччині, де і відбудеться перше прощання з актрисою у місті Кайзерлаутерн, де вона й проходила лікування. А після оформлення всіх потрібних документів Ісаков перевезе прах Писанки на батьківщину, до Києва. Точна дата похорону в столиці буде відома пізніше і залежатиме від швидкості оформлення документів.

"Знаю що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову "жизнь прекрасна"..люблю вас. Дякую за те що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну . Й точно знаю що Бозя забере її до себе, бо я точно знаю що вона точно того варта… – додав Ігор.

Раніше "Телеграф" писав, яким було останнє відеозвернення Руслани Писанки до українців. Також ми розповідали про маловідомі факти про телеведучу. Чи ви знали, що Писанка — це не справжнє прізвище української артистки?