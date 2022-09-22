Осеннее равноденствие-2022: точная дата, значение и главные запреты дня

На какие приметы стоит обратить внимание и что категорически нельзя делать в день осеннего равноденствия.

Близится сентябрьский день равноденствия. Когда он будет в 2022 году, чем интересен этот период, что означает астрономическое явление, какие важные приметы, традиции и запреты имеет этот день, вам расскажет "Телеграф".

День осеннего равноденствия: точная дата и время

Ежегодно осеннее равноденствие может отличаться на сутки и приходится на 22-е или же на 23-е число сентября.

В 2022 году осеннее равноденствие выпадает на 23 сентября и пройдет в 4 часа 3 минуты по киевскому времени.

Особенности дня равноденствия в 2022 году

Примечательно, что в нынешнем году вскоре после дня осеннего равноденствия, 26-го сентября, состоится новолуние, так что после заходя Солнца будет достаточно темная и практически безлунная ночь.

Это будет непростой день для метеозависимых людей, потому что как раз на 23 сентября выпадает пик затяжной магнитной бури, длящейся с 22 по 25 сентября.

А еще на этот период приходится разгар ретроградного Меркурия, который начал свое обратное движение 10 сентября, а завершит 2 октября.

Осеннее равноденствие: интересные факты

Равноденствие означает, что центр Солнца в своем движении по эклиптике, видимом для Земли, пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.

В день осеннего равноденствия в Северном полушарии стартует астрономическая осень. Тогда как южная часть нашей планеты встречает астрономическую весну.

С самого долгого дня летнего солнцестояния, который приходится на 21 июня, световой день в Северном полушарии постепенно уменьшается, а вот ночь, напротив – увеличивается. В день осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи становятся практически равными. А затем день продолжит укорачиваться – до самого зимнего солнцестояния.

Считается, что в равноденствие день должен равняться ночи, и они составляют по 12 часов. Однако на самом деле светлое время в этот день немного превышает ночь. И все из-за оптического явления рефракции и особенностей преломления солнечных лучей в атмосфере, когда солнце уже село, а его свет еще остается видимым над горизонтом.

Народные традиции дня осеннего равноденствия

Издавна день равноденствия – как весеннего, так и осеннего – считался особенным и наделялся магическими свойствами.

К нему был приурочен великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября, который посвящался встрече осени, сбору урожая и завершению полевых работ.

Люди ходили в церковь, молились и благодарили Божью Матерь за щедрость и богатый урожай, затем устраивали празднества с народными гуляниями и застольями. А еще проводили ритуалы на благополучие, здоровье, счастливую семейную жизнь:

если до восхода солнца в день осеннего равноденствия умыться родниковой водой – на весь год пребудет молодость и красота;

родители обливали детей, чтобы росли здоровыми и сильными;

в очагах обновляли огонь, начиная новый жизненный цикл;

старые вещи сжигали, чтобы вместе с ними сгорели все печали уходящего года;

загаданное на огонь желание должно сбыться;

если трижды пересчитать все деньги на осеннее равноденствие – это сулит богатство.

День осеннего равноденствия: приметы о погоде

какая погода на равноденствие, такой будет вся осень;

если птицы летят строго на юг – зима будет суровой;

если у ивы начала опадать листва – близятся морозы;

чем больше ягод на рябине, тем холоднее будет зима.

Что категорически нельзя делать в день осеннего равноденствия

Издавна в народе этот день наделялся магическими свойствами и сильной энергетикой. Это и понятно, ведь светлые и темные силы уравниваются, и малейший перевес в худшую сторону грозит бедой.

в это время нельзя ссориться, скандалить, конфликтовать и давать выхода плохим эмоциям, чтобы под воздействием негатива благополучие не ушло из семьи;

этот период лучше переждать и не начинать новые важные и ответственные дела, потому что они замрут на одном месте;

нельзя никому и ничего одалживать;

ни в коем случае нельзя обижать любимых людей, предавать, изменять, иначе вы рискуете потерять их.

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