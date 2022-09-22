Осіннє рівнодення-2022: точна дата, значення та головні заборони дня

На які прикмети варто звернути увагу і що категорично не можна робити в день осіннього рівнодення.

Наближається вересневий день рівнодення. Коли він буде у 2022 році, чим цікавий цей період, що означає астрономічне явище, які важливі прикмети, традиції та заборони має цей день, вам розповість "Телеграф".

День осіннього рівнодення: точна дата та час

Щорічно осіннє рівнодення може відрізнятися на добу і припадає на 22-ге або на 23-тє число вересня.

У 2022 році осіннє рівнодення випадає на 23 вересня і пройде о 4 годині 3 хвилини за київським часом.

Особливості дня рівнодення у 2022 році

Примітно, що цьогоріч незабаром після дня осіннього рівнодення, 26-го вересня, відбудеться молодик, тому після заходу Сонця буде доволі темна і практично безмісячна ніч.

Це буде непростий день для метеозалежних людей, бо саме на 23 вересня випадає пік затяжної магнітної бурі, що триває з 22 по 25 вересня.

А ще на цей період припадає розпал ретроградного Меркурія, який розпочав свій зворотний рух 10 вересня, а завершить 2 жовтня.

Осіннє рівнодення: цікаві факти

Рівноденство означає, що центр Сонця у своєму русі екліптикою, видимому для Землі, перетинає небесний екватор і переходить із північної півкулі у південну.

У день осіннього рівнодення у Північній півкулі стартує астрономічна осінь. Тоді як південна частина нашої планети зустрічає астрономічну весну.

З найдовшого дня літнього сонцестояння, який припадає на 21 червня, світловий день у Північній півкулі поступово зменшується, а ось ніч навпаки – збільшується. У день осіннього рівнодення тривалість дня та ночі стають практично рівними. А потім день продовжить коротшати – до самого зимового сонцестояння.

Вважається, що на рівнодення день повинен дорівнювати ночі, і вони становлять по 12 годин. Проте насправді світлий час у цей день трохи перевищує ніч. І все через оптичне явище рефракції та особливості преломлення сонячних променів в атмосфері, коли сонце вже сіло, а його світло ще залишається видимим над горизонтом.

Народні традиції дня осіннього рівнодення

Здавна день рівнодення – як весняного, і осіннього – вважався особливим і наділявся магічними властивостями.

До нього було приурочено велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, 21 вересня, яке присвячувалося зустрічі осені, збиранню врожаю та завершенню польових робіт.

Люди ходили до церкви, молилися і дякували Божій Матері за щедрість та багатий урожай, потім влаштовували святкування з народними гуляннями та застіллями. А ще проводили ритуали на добробут, здоров’я, щасливе сімейне життя:

якщо до сходу сонця в день осіннього рівнодення вмиватися джерельною водою — на весь рік буде молодість і краса;

батьки обливали дітей, щоб росли здоровими та сильними;

у вогнищах оновлювали вогонь, починаючи новий життєвий цикл;

старі речі спалювали, щоб разом із ними згоріли всі печалі року, що минає;

задумане на вогонь бажання має здійснитися;

якщо тричі перерахувати всі гроші на осіннє рівнодення – це обіцяє багатство.

День осіннього рівнодення: прикмети про погоду

яка погода на рівнодення, такою буде вся осінь;

якщо птахи летять на південь — зима буде суворою;

якщо у верби почало опадати листя — наближаються морози;

чим більше ягід на горобині, тим холоднішою буде зима.

Що категорично не можна робити у день осіннього рівнодення

Здавна у народі цей день наділявся магічними властивостями та сильною енергетикою. Це і зрозуміло, адже світлі та темні сили зрівнюються, і найменша перевага в гірший бік загрожує бідою.

у цей час не можна сваритися, скандалити, конфліктувати і давати вихід поганим емоціям, щоб під впливом негативу добробут не пішов із сім’ї;

цей період краще перечекати і не розпочинати нові важливі та відповідальні справи, тому що вони замруть на одному місці;

не можна нікому і нічого позичати;

в жодному разі не можна ображати коханих людей, зраджувати, обманювати, інакше ви ризикуєте втратити їх.

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