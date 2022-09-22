Осіннє рівнодення-2022: точна дата, значення та головні заборони дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На які прикмети варто звернути увагу і що категорично не можна робити в день осіннього рівнодення.
Наближається вересневий день рівнодення. Коли він буде у 2022 році, чим цікавий цей період, що означає астрономічне явище, які важливі прикмети, традиції та заборони має цей день, вам розповість "Телеграф".
День осіннього рівнодення: точна дата та час
Щорічно осіннє рівнодення може відрізнятися на добу і припадає на 22-ге або на 23-тє число вересня.
У 2022 році осіннє рівнодення випадає на 23 вересня і пройде о 4 годині 3 хвилини за київським часом.
Особливості дня рівнодення у 2022 році
Примітно, що цьогоріч незабаром після дня осіннього рівнодення, 26-го вересня, відбудеться молодик, тому після заходу Сонця буде доволі темна і практично безмісячна ніч.
Це буде непростий день для метеозалежних людей, бо саме на 23 вересня випадає пік затяжної магнітної бурі, що триває з 22 по 25 вересня.
А ще на цей період припадає розпал ретроградного Меркурія, який розпочав свій зворотний рух 10 вересня, а завершить 2 жовтня.
Осіннє рівнодення: цікаві факти
Рівноденство означає, що центр Сонця у своєму русі екліптикою, видимому для Землі, перетинає небесний екватор і переходить із північної півкулі у південну.
У день осіннього рівнодення у Північній півкулі стартує астрономічна осінь. Тоді як південна частина нашої планети зустрічає астрономічну весну.
З найдовшого дня літнього сонцестояння, який припадає на 21 червня, світловий день у Північній півкулі поступово зменшується, а ось ніч навпаки – збільшується. У день осіннього рівнодення тривалість дня та ночі стають практично рівними. А потім день продовжить коротшати – до самого зимового сонцестояння.
Вважається, що на рівнодення день повинен дорівнювати ночі, і вони становлять по 12 годин. Проте насправді світлий час у цей день трохи перевищує ніч. І все через оптичне явище рефракції та особливості преломлення сонячних променів в атмосфері, коли сонце вже сіло, а його світло ще залишається видимим над горизонтом.
Народні традиції дня осіннього рівнодення
Здавна день рівнодення – як весняного, і осіннього – вважався особливим і наділявся магічними властивостями.
До нього було приурочено велике церковне свято – Різдво Пресвятої Богородиці, 21 вересня, яке присвячувалося зустрічі осені, збиранню врожаю та завершенню польових робіт.
Люди ходили до церкви, молилися і дякували Божій Матері за щедрість та багатий урожай, потім влаштовували святкування з народними гуляннями та застіллями. А ще проводили ритуали на добробут, здоров’я, щасливе сімейне життя:
- якщо до сходу сонця в день осіннього рівнодення вмиватися джерельною водою — на весь рік буде молодість і краса;
- батьки обливали дітей, щоб росли здоровими та сильними;
- у вогнищах оновлювали вогонь, починаючи новий життєвий цикл;
- старі речі спалювали, щоб разом із ними згоріли всі печалі року, що минає;
- задумане на вогонь бажання має здійснитися;
- якщо тричі перерахувати всі гроші на осіннє рівнодення – це обіцяє багатство.
День осіннього рівнодення: прикмети про погоду
- яка погода на рівнодення, такою буде вся осінь;
- якщо птахи летять на південь — зима буде суворою;
- якщо у верби почало опадати листя — наближаються морози;
- чим більше ягід на горобині, тим холоднішою буде зима.
Що категорично не можна робити у день осіннього рівнодення
Здавна у народі цей день наділявся магічними властивостями та сильною енергетикою. Це і зрозуміло, адже світлі та темні сили зрівнюються, і найменша перевага в гірший бік загрожує бідою.
- у цей час не можна сваритися, скандалити, конфліктувати і давати вихід поганим емоціям, щоб під впливом негативу добробут не пішов із сім’ї;
- цей період краще перечекати і не розпочинати нові важливі та відповідальні справи, тому що вони замруть на одному місці;
- не можна нікому і нічого позичати;
- в жодному разі не можна ображати коханих людей, зраджувати, обманювати, інакше ви ризикуєте втратити їх.
"Телеграф" публікував православний календар на вересень-2022. Дізнайтеся найважливіші церковні дати місяця.