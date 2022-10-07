Дантес и Дурнев уезжают из Украины: куда собрались артисты и как их выпустили

Артисты честно признались, как получили разрешение на выезд из Украины.

Известный украинский телеведущий Алексей Дурнев, который ранее едко высмеял главных российских пропагандистов Скабееву и Соловьева, и его друг, певец Владимир Дантес решили уехать из Украины, и им это благополучно разрешили. Конечно, ведь артисты едут в благотворительный тур Европой, чтобы своим юмором собрать средства на нужды украинской армии.

О предстоящей поездке рассказал сам Дурнев, опубликовав на своей странице в Инстаграм анонс тура, с датами и подробностями. Всего планируется шесть концертов в Польше, Чехии и Словакии. Стоит отметить, что на концерт в Варшаве уже раскуплены все билеты.

Также телеведущий пообещал, что после будет и тур по Украине.

Однако подписчиков Дурнева больше заинтересовало то, как им с Дантесом удалось получить разрешение на выезд из Украины в военное время, ведь они оба военнообязанные. Телеведущий не стал ничего скрывать, и в комментарии ответил, что нужен особый документ — "договор между организатором концерта и Министерством культуры".

Шоу "Пожежа" — это шоу в формате ответов от ведущих на самые волнующие вопросы подписчиков, разбор их личных проблем и жизненных ситуаций. Обсуждаемые темы самые разнообразные и не имеют каких-либо ограничений.

Напомним, что пока известные и популярные украинские и западные знаменитости выступают против войны в Украине, выпуская антивоенные и патриотические песни, клипы, а также выступая на благотворительных концертах и собирая средства для помощи военным и беженцам, украинский певец и продюсер Юрий Бардаш начал публиковать в своих соцсетях посты против Украины. Он уже успел сравнить Украину с нацистской Германией, из-за скандала с Бардашем развелась его супруга Елизавета, а недавно поклонник "русского мира" заявил, что на него якобы "объявлена охота".