Дантес і Дурнєв виїжджають з України: куди зібралися артисти і як їх випустили

Артисти чесно зізналися, як отримали дозвіл на виїзд із України.

Відомий український телеведучий Олексій Дурнєв, який раніше їдко висміяв головних російських пропагандистів Скабеєву та Соловйова, та його друг, співак Володимир Дантес вирішили виїхати з України, і їм це дозволили. Звісно, адже артисти їдуть у благодійний тур Європою, щоб своїм гумором зібрати кошти на потреби української армії.

Про майбутню поїздку розповів сам Дурнєв, опублікувавши на своїй сторінці в Інстаграм анонс туру, з датами та подробицями. Загалом планується шість концертів у Польщі, Чехії та Словаччині. Варто зазначити, що на концерт у Варшаві вже розкуплено всі квитки.

Також телеведучий пообіцяв, що потім буде і тур Україною.

Однак підписників Дурнєва більше зацікавило те, як їм із Дантесом вдалося отримати дозвіл на виїзд з України у воєнний час, адже вони обидва військовозобов’язані. Телеведучий не став нічого приховувати, і в коментарі відповів, що потрібний особливий документ — "договір між організатором концерту та Міністерством культури".

Шоу "Пожежа" — це шоу у форматі відповідей на питання від підписників, що хвилюють їх найбільше, розбір їхніх особистих проблем і життєвих ситуацій. Теми, що обговорюються, найрізноманітніші і не мають жодних обмежень.

Нагадаємо, що поки відомі та популярні українські та західні знаменитості виступають проти війни в Україні, випускаючи антивоєнні та патріотичні пісні, кліпи, а також виступаючи на благодійних концертах та збираючи кошти для допомоги військовим та біженцям, український співак та продюсер Юрій Бардаш почав публікувати у своїх соцмережах пости проти України. Він уже встиг порівняти Україну з нацистською Німеччиною, через скандал з Бардашем розлучилася його дружина Єлизавета, а нещодавно шанувальник "російського міра" заявив, що на нього нібито "оголошено полювання".