"Очень интересно, как вы выехали?": на экс-мужа Славы Каминской набросились в сети из-за снимка с детьми (фото)

Известный пластический хирург покинул Украины, после чего на него обрушился шквал вопросов

Украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская в связи с полномасштабной войной выехала из Украины вместе с детьми. Своим объяснением переезда артистка вызвала шквалы в сети, а теперь хейт полился в сторону ее бывшего мужа. Судя по всему, пластический хирург Эдгар Каминский также сейчас находится за границей.

Бывший муж Славы Каминской опубликовал снимок с детьми на своей странице в Instagram. В местоположении к фото значится: "Нидерланды". Многие комментаторы радуются воссоединению отца с детьми, но также посыпались вопросы о том, как мужчину призывного возраста пропустили на границе.

В публикации Каминский пишет, что война научила его ценить время, а не подарки, и упростила многие взгляды на жизнь. Ценить нематериальные вещи, по его словам, начинают и дети.

"Ранее перед встречей с детьми проверял пробки на улицах Киева, выбирая более короткий путь, теперь выбираю авиасообщение", — отмечает Эдгар в посте.

Он добавил, что вспоминать постоянно прошлое – болезненно, ведь так как раньше уже не будет. Однако, верит Каминский, будущее может быть еще лучше.

Элгар Каминский с сыном Леонардом и дочкой Лаурой

В комментариях отреагировали на новый снимок бурно. Некоторые рады приезду папы к сыну и дочке, у других же возникли вопросы. "Очень интересно, как вы выехали?.. даже студентов не выпускают?", "Зачем отмечать Нидерланды? Вы явно хотели показать, что вы не в Украине. А когда задают логические вопросы — отвечаете агрессивно", "Медработники вообще невыездные": пишут пользователи на странице Каминского.

Мнения пользователей разделились

Напомним, Слава Каминская с дочкой Лаурой и сыном Леонардом находятся в Нидерландах седьмой месяц полномасштабной войны. Как-то певицу раскритиковали за "нытье" о жизни в Европе. Недавно же артистка нарвалась на хейтеров из-за неуместного клипа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выехали из Украины блогер Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес. Однако они честно признались подписчикам, как им удалось пересечь границу.