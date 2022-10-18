"Дуже цікаво, як ви виїхали?": на ексчоловіка Слави Камінської накинулися в мережі через знімок з дітьми (фото)

Відомий пластичний хірург залишив Україну, після чого на нього обрушився шквал питань

Українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у зв’язку з повномасштабною війною виїхала з України разом із дітьми. Своїм поясненням переїзду артистка викликала шквали в мережі, а тепер хейт полився у бік її колишнього чоловіка. Судячи з усього, пластичний хірург Едгар Камінський також зараз перебуває за кордоном.

Колишній чоловік Слави Камінської опублікував знімок із дітьми на своїй сторінці в Instagram. У геоположенні до фото значиться: "Нідерланди". Багато коментаторів радіють возз’єднанню батька з дітьми, але також посипалися питання, як чоловіка призовного віку пропустили на кордоні.

У публікації Камінський пише, що війна навчила його цінувати час, а не подарунки, і спростила багато поглядів на життя. Цінувати нематеріальні речі, за його словами, починають і діти.

"Раніше перед зустріччю з дітьми перевіряв затори на вулицях Києва, обираючи коротший шлях, тепер обираю авіасполучення", — зазначає Едгар у пості.

Він додав, що згадувати постійно минуле – болісно, адже як раніше вже не буде. Однак, вірить Камінський, майбутнє може бути ще кращим.

Елгар Камінський із сином Леонардом та донькою Лаурою

У коментарях відреагували на новий знімок бурхливо. Деякі раді приїзду тата до сина та доньки, у інших виникли питання. "Дуже цікаво, як ви виїхали?.. навіть студентів не випускають?", "Навіщо відзначати Нідерланди? Ви явно хотіли показати, що ви не в Україні. А коли ставлять логічні питання — відповідаєте агресивно", "Медпрацівники взагалі невиїзні": пишуть користувачі на сторінці Камінського.

Думки користувачів розділилися

Нагадаємо, Слава Камінська з донькою Лаурою та сином Леонардом перебувають у Нідерландах сьомий місяць повномасштабної війни. Якось співачку розкритикували за "ниття" про життя в Європі. Нещодавно артистка нарвалася на хейтерів через недоречний кліп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що виїхали з України блогер Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес. Проте вони чесно зізналися підписникам, як їм удалося перетнути кордон.