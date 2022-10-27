Новый "Холостяк" с Алексом Топольским: где и когда смотреть премьеру

Уже в эту пятницу состоится премьера 12 сезона шоу "Холостяк"

Очень скоро состоится премьера долгожданного 12 сезона романтического шоу "Холостяк", в котором за сердце американского актера украинского происхождения Алекса Топольского будут бороться одни из самых красивых холостячек Украины.

Популярное на украинском ТВ реалити "Холостяк", которое было отснято еще до полномасштабной войны, начнут транслировать на канале СТБ по пятницам с 28 октября 2022 года. Первый выпуск "Холостяка-12" начнут транслировать о 19.00 по Киеву.

Бессменным ведущим популярного проекта, который помогает холостякам в выборе спутницы жизни, стал украинский телеведущий Григорий Решетник.

Напомним, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". Более вероятно, что в это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие.

Что известно о новом "Холостяке"

Главным героем 12 сезона шоу стал американский актер украинского происхождения — Алекс Топольський. Мужчина построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. В Штатах он сумел он построить успешный бизнес, и в Майами занимается недвижимостью. Также помимо недвижимости, Холостяк занимается моделингом и снимается в кино.

В новый сезон Топольский принес несколько нововведений, о которых зрители узнают уже в первом выпуске. К примеру, девушки, которые впечатлят холостяка, получат подарки уже на первой встрече, а также претендентки на сердце главного героя будут получать не только красные розы. В шоу появится еще три цвета цветов: белые, розовые и желтые.

Как сообщал "Телеграф", уже известны подробности об участницах "Холостяка" 12 сезона. Среди них много моделей, девушек творческих индустрий, но есть и весьма неожиданные профессии. Некоторые из девушек уже не раз "светились" на экране, а одну заподозрили в ведении бизнеса в росии.