Новий "Холостяк" з Алексом Топольським: де і коли дивитись прем’єру

Вже цієї п’ятниці відбудеться прем’єра 12 сезону шоу "Холостяк"

Незабаром відбудеться прем’єра довгоочікуваного 12 сезону романтичного шоу "Холостяк", в якому за серце американського актора українського походження Алекса Топольського боротимуться одні з найкрасивіших холостячок України.

Популярне на українському ТБ реаліті "Холостяк", яке було знято ще до повномасштабної війни, почнуть транслювати на каналі СТБ по п'ятницях з 28 жовтня 2022 року. Перший випуск "Холостяка-12" почнуть транслювати о 19:00 по Києву.

Беззмінним ведучим популярного проєкту, який допомагає холостякам у виборі супутниці життя, став український телеведучий Григорій Решетник.

Нагадаємо, що дата "Холостяка" з Топольським неодноразово переносилася: спочатку з весни на невизначений термін через обстановку в країні, а після анонсу про вихід восени творці оголосили про паузу з "технічних причин". Імовірніше, що в цей час відбувався дубляж випусків українською мовою, адже багато учасниць, та й сам головний герой — російськомовні.

Що відомо про нового "Холостяка"

Головним героєм 12-го сезону шоу став американський актор українського походження — Алекс Топольський. Чоловік збудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. У Штатах він зумів побудувати успішний бізнес, і в Майамі займається нерухомістю. Також, крім нерухомості, Холостяк займається моделінгом і знімається в кіно.

У новий сезон Топольський приніс кілька нововведень, про які глядачі дізнаються вже у першому випуску. Наприклад, дівчата, які вразять холостяка, отримають подарунки вже на першій зустрічі, а також претендентки на серце головного героя отримуватимуть не лише червоні троянди. У шоу з’явиться ще три кольори квітів: білі, рожеві та жовті.

Як повідомляв "Телеграф", вже відомі подробиці про учасниць "Холостяка" 12 сезону. Серед них багато моделей, дівчат творчих індустрій, але є дуже несподівані професії. Деякі з дівчат вже не раз "світилися" на екрані, а одну запідозрили у веденні бізнесу в росії.