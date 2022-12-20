На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда ожидать "удар"
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Названы даты геомагнитной активности в декабре
Метеозависимые люди по всей Земле не так давно пережили очередной всплеск геомагнитной активности, а декабрь уже готовит очередной "сюрприз" в виде мощной магнитной бури.
Так, согласно данным сайта Meteoagent, новая магнитная буря накроет нашу планету накануне Рождества — 24 декабря. Она достигнет пятого уровня и будет оставаться на нём вплоть до 28 декабря.
Что такое магнитная буря
Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длится от нескольких часов и до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.
Кто и как может ощущать влияние магнитных бурь
В дни высокой геомагнитной активности пожилые, метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли. Также может болеть сердце, суставы и спина. Многие могут чувствовать недомогание, раздражительность, депрессию и быструю утомляемость. Также влиянию геомагнитного поля могут быть подвержены граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Напомним, ранее мы писали о том, что январь 2023 года сразу может начаться с магнитных бурь. Названы опасные периоды.
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