На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда ожидать "удар"

Названы даты геомагнитной активности в декабре

Метеозависимые люди по всей Земле не так давно пережили очередной всплеск геомагнитной активности, а декабрь уже готовит очередной "сюрприз" в виде мощной магнитной бури.

Так, согласно данным сайта Meteoagent, новая магнитная буря накроет нашу планету накануне Рождества — 24 декабря. Она достигнет пятого уровня и будет оставаться на нём вплоть до 28 декабря.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длится от нескольких часов и до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

Кто и как может ощущать влияние магнитных бурь

В дни высокой геомагнитной активности пожилые, метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли. Также может болеть сердце, суставы и спина. Многие могут чувствовать недомогание, раздражительность, депрессию и быструю утомляемость. Также влиянию геомагнитного поля могут быть подвержены граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что январь 2023 года сразу может начаться с магнитных бурь. Названы опасные периоды.

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