На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря: коли чекати "удар"

Названі дати геомагнітної активності у грудні

Метеозалежні люди по всій Землі нещодавно пережили черговий сплеск геомагнітної активності, а грудень вже готує черговий "сюрприз" у вигляді потужної магнітної бурі.

Так, згідно з даними сайту Meteoagent, нова магнітна буря накриє нашу планету напередодні Різдва – 24 грудня. Вона досягне п’ятого рівня і залишатиметься на ньому до 28 грудня.

Що таке магнітна буря

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля Землі, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Вони утворюються, коли в околиці нашої планети врізаються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою нашої планети.

Хто і як може відчувати вплив магнітних бур

У дні високої геомагнітної активності літні, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль. Також може хворіти серце, суглоби та спина. Багато хто може відчувати нездужання, дратівливість, депресію та швидку стомлюваність. Також впливу геомагнітного поля можуть бути схильні громадяни з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що січень 2023 року одразу може розпочатися з магнітних бур. Названо небезпечні періоди.

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