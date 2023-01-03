Напоминает "Игру в кальмара": почему стоит посмотреть сериал "Алиса в Пограничье" от Netflix

Среди прочего сериал высоко оценили украинцы

В конце 2022 года Netflix порадовал зрителей не только сериалом "Уэнздей", но и другими громкими премьерами, — среди прочего, вышел второй сезон японской дорамы "Алиса в Пограничье" (Alice in Borderland).

Уже вторую неделю после премьеры сериал остается в трендах просмотров по всему миру, — не обошел он и украинцев. "Телеграф" разобрался, что это за сериал, и почему его стоит посмотреть.

Сюжет разворачивается в Токио, — в центре событий юный игроман Арису, который проводит время со своими друзьями, когда внезапно попадает будто в параллельную реальность. Парни внезапно оказываются в абсолютно пустом Токио, без электричества и людей, и вынуждены играть в смертельно опасные игры, чтобы выжить.

Каждая игра имеет свой уровень сложности, описываемый рангом и мастью игральных карт. В первом сезоне персонажи играют в игры младших рангов, а во втором сезоне сталкиваются с играми Валетов, Дам и Королей.

В ходе игр герои подвергаются серьезным испытаниям, меняются, умирают, но в большинстве своем умудряются оставаться людьми, находить друзей и даже любовь.

Вот как выглядит трейлер ко второму сезону:

В каждый сезон вошло всего по 8 серий, при этом сюжет постоянно держит зрителя в напряжении, а причины, почему герои оказались в параллельном мире, до последнего держатся в секрете.

В чем-то сериал похож на нашумевшую южнокорейскую "Игру в кальмара", где персонажи тоже вынуждены рисковать своей жизнью в ходе игр.

"Алиса в Пограничье" сразу вышла в качественной озвучке на украинском, благодаря чему дораму смогли высоко оценить и украинцы, — многие публикуют весьма положительные отзывы.

"Один из немногих сериалов, что заставляют задуматься и напрячься до конца. Я в восторге", "Не ожидала такого от японцев. Динамично, драйвово, держит в напряжении. Отлично отображает, что будет с людьми, если им дать слишком много свободы", "Концовка спорная и, наверное, не всем придется по душе. Но такие сюрреалистические истории и не закончишь более однозначно", "Отличная задумка", — среди прочего, пишут в комментариях.

Однако заметим, что, если у Вас нестабильная психика и Вам тяжело смотреть на сцены насилия, лучше отложить на позже просмотр "Алисы в Пограничье".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, стоит ли смотреть новый "Аватар".