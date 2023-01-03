Нагадує "Гру в кальмара": чому варто подивитися серіал "Аліса в Ігрокраї" від Netflix

Серед іншого серіал високо оцінили українці

Наприкінці 2022 року Netflix порадував глядачів не лише серіалом "Венздей", а й іншими гучними прем’єрами, — серед іншого, вийшов другий сезон японської дорами "Аліса в Ігрокраї" (Alice in Borderland).

Вже другий тиждень після прем’єри серіал залишається у трендах переглядів у всьому світі, — не оминув він і українців. "Телеграф" розібрався, що це за серіал, і чому його варто подивитися.

Сюжет розгортається в Токіо, — у центрі подій юний ігроман Арісу, який проводить час із своїми друзями, коли раптово потрапляє начебто у паралельну реальність. Хлопці раптово опиняються в абсолютно порожньому Токіо, без електрики та людей, і змушені грати у смертельно небезпечні ігри, щоби вижити.

Кожна гра має свій рівень складності, що описується рангом і мастю гральних карт. У першому сезоні персонажі грають у ігри молодших рангів, а у другому сезоні стикаються з іграми Валетів, Дам та Королів.

У ході ігор герої піддаються серйозним випробуванням, змінюються, помирають, але деякі все ж примудряються залишатися людьми, знаходити друзів і навіть кохання.

Ось як виглядає трейлер до другого сезону:

У кожен сезон увійшло лише по 8 серій, при цьому сюжет постійно тримає глядача у напрузі, а причини, чому герої опинилися в паралельному світі, до останнього тримаються в секреті.

У чомусь серіал схожий на гучну південнокорейську "Гру в кальмара", де персонажі теж змушені ризикувати своїм життям під час ігор.

"Аліса в Ігрокраї" одразу вийшла в якісному озвученні українською, завдяки чому дораму змогли високо оцінити й українці, — багато хто публікує дуже позитивні відгуки.

"Один із небагатьох серіалів, що змушують задуматися і напружитися до кінця. Я в захваті", "Не чекала такого від японців. Динамічно, драйвово, тримає у напрузі. Відмінно відображає, що буде з людьми, якщо їм дати надто багато свободи", "Кінцівка спірна і, напевно, не всім припаде до душі. Але такі сюрреалістичні історії і не закінчиш однозначніше", "Відмінна задумка", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Однак зауважимо, що, якщо у Вас нестабільна психіка і Вам важко дивитися на сцени насильства, краще відкласти перегляд "Аліси в Ігрокраї".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи варто дивитися новий "Аватар".