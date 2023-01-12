"Становится похожа на Захура": Камалия напугала поклонников раздутым лицом (фото)

Певица не стала терпеть обиды и ответила в комментариях

Украинская певица Камалия, ранее заявлявшая, что планирует вступить в ряды ВСУ, поделилась с поклонниками свежими фото из своего отдыха в Карпатах. Туда она ездила вместе с семьей — мужем Захуром и обеими дочерьми, вернувшимися в Украину из-за границы на зимние каникулы.

Фото звезда выложила в своем инстаграмм-аккаунте. В комментариях поклонники Камалии сразу заметили ее раздутое лицо.

Пока одни писали о прекрасной семье, красавицах-дочерях и благодарили за помощь Украине, другие под этим постом начали акцентировать внимание именно на облике певицы: "Пчелки досаждают?", "О боже, где ваши глаза. Они заплыли, видимо, переборщили с процедурой)", "Камалия почему-то становится похожа на Захура)".

Интересно, что певица не удержалась и решила ответить на хейт, отписав одной из комментаторш: "А вы попробуйте надеть на себя кучу горнолыжного снаряжения, болоклаву, а сверху тесный шлем, тогда посмотрите на себя в зеркало)".

Напомним, ранее 45-летняя Камалия оскандалилась с покупкой двух самолетов-истребителей для ВСУ. В мае прошлого года она заявила, что ее муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, купил их для наших военных. Официально подтверждать информацию никто не брался, а певица от дальнейших комментариев наотрез отказывалась. Лишь в конце мая она решила расставить все точки над "i", но только еще больше запутала ситуацию.

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