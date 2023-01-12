"Стає схожа на Захура”: Камалія налякала шанувальників роздутим обличчям (фото)

Співачка не стала терпіти образи і відповіла у коментарях

Українська співачка Камалія, яка раніше заявляла, що планує вступити до лав ЗСУ, поділилася з шанувальниками свіжими фото зі свого відпочинку у Карпатах. Туди вона їздила разом з сім’єю — чоловіком Захуром та обома доньками, які повернулися в Україну з-за кордону на зимові канікули.

Фото зірка виклала у своєму інстаграм-акаунті. В коментарях шанувальники Камалії відразу зауважили її роздуте обличчя.

Доки одні писали про гарну родину і красунь-донечок й дякували за допомогу Україні, інші під цим дописом почали акцентувати увагу саме на зовнішності співачки: "Бджілки докучають?", "О боже, де ваші очі.вони запливли, мабуть, переборщили з процедурою)", "Камалія чомусь стає схожа на Захура)".

Цікаво, що співачка не втрималася і вирішила відповісти на хейт, відписавши одній із коментаторок: "А ви спробуйте надягнути на себе купу горнолижного спорядження, болоклаву, а зверху шолом тісний, тоді подивиться на себе у дзеркало)".

Нагадаємо, раніше 45-річна Камалія оскандалилася з купівлею двох літаків-винищувачів для ЗСУ. У травні торік вона заявила, що її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, купив їх для наших військових. Офіційно підтверджувати інформацію ніхто не брався, а співачка від подальших коментарів навідріз відмовлялася. Лише наприкінці травня вона вирішила розставити всі крапки над "і", але тільки ще більше заплутала ситуацію.

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