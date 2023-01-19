У кого День ангела 19 января: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 19 января, христиане отмечают Крещение. Также в этот день празднуют именины носители сразу трех имен.

Мужские именины 19 января

Ян, Иван, — оба имени происходят от древнеиудейского имени Иоанн, которое означает "помилован Богом" или "подарок Божий". Другими формами этого имени также являются такие распространённые по всему миру имена как Джон, Ганс, Жуан, Жан, Джованни, — все они имеют одно происхождение.

Феофан, — это имя переводится с греческого как "богоявление". Было очень популярно на Руси, однако на сегодня редко встречается.19 января почитают день представления епископа Тамбовского, затворника Вышенского святителя Феофана.

Женские именины 19 января не отмечаются.

Как известно, в определенные дни года церковь чтит память мучеников и святых. Также в эти дни празднуют День ангела люди, которые имеют схожие с ними имена и родились незадолго до этого. Считается, что святые наблюдают за своими тезками в течение жизни и оберегают их от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие запреты и обычаи связаны с праздником Крещения.