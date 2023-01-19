У кого День ангела 19 січня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 19 січня, християни відзначають Хрещення. Також у цей день святкують іменини носії одразу трьох імен.

Чоловічі іменини 19 січня

Ян, Іван, — обидва імені походять від давньоіудейського імені Іоанн, яке означає "помилований Богом" або "подарунок Божий". Іншими формами цього імені також є такі поширені по всьому світу імена як Джон, Ганс, Жуан, Жан, Джованні, — всі вони мають одне походження.

Феофан, — це ім’я перекладається з грецької як "богоявлення". Було дуже популярне на Русі, проте на сьогодні рідко зустрічається. 19 січня вшановують день представлення єпископа Тамбовського, затворника Вишенського святителя Феофана.

Жіночі іменини 19 січня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні року церква вшановує пам’ять мучеників та святих. Також у ці дні святкують День ангела люди, які мають схожі з ними імена і народилися незадовго до цього. Вважається, що святі спостерігають за своїми тезками протягом життя та оберігають їх від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які заборони та звичаї пов’язані зі святом Хрещення.