У кого День ангела 24 января: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 24 января, в Украине отмечают День внешней разведки, а в странах ООН, — Международный день образования. Кроме того, в этот день празднуют именины носители девяти имен.

Мужские именины 24 января

Виталий, — с древнегреческого это имя переводится как "тот, что дает жизнь".

Владимир, — старое славянское имя, которое до сих пор невероятно популярно в Украине. Значит "владей миром".

Вольдемар, — считается немецким аналогом имени Владимир, в переводе значит "владей и прославляйся".

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог добавил".

Михаил, — распространенное имя древнееврейского происхождение, которое переводится как "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Степан, — еще одно греческое имя, что значит "корона", "диадема". Интересно, что в греческой мифологии венцы и диадемы были классическими атрибутами богини Геры.

Теодор, Федор — это две формы, произошедшие от одного греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины в этот день не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки настоятельно не рекомендуется дарить родственникам, — некоторые вещи могут только навредить.