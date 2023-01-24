У кого День ангела 24 січня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки, а в країнах ООН – Міжнародний день освіти. Окрім того, в цей день святкують іменини носії дев’яти імен.

Чоловічі іменини 24 січня

Віталій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "той, що дає життя".

Володимир — старе слов’янське ім’я, яке досі неймовірно популярне в Україні. Значить "володій світом".

Вольдемар, — вважається німецьким аналогом імені Володимир, у перекладі означає "володій і прославляйся".

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог винагородить".

Михайло, — поширене ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Степан, — ще одне грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема". Цікаво, що у грецькій міфології вінці та діадеми були класичними атрибутами богині Гери.

Теодор, Федір — це дві форми, що походять від одного грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини у цей день не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки не рекомендується дарувати родичам — деякі речі можуть тільки нашкодити.