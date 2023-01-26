Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится

Это будет последняя магнитная буря в этом месяце

В январе Землю накрыл целый ряд магнитных бурь, но на этом "сюрпризы" природы не закончились. Уходящий месяц застал еще одну геомагнитную активность, которая накрыла нашу планету сегодня, 26 января.

Об этом сообщается на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Отмечается, что степень солнечной (геомагнитной) активности сегодня — К- индекс 5, что свидетельствует о том, что это довольно мощная магнитная буря. К счастью, согласно прогнозам, продержится она всего один день.

В следующие дни января будет наблюдаться низкая штормовая активность (индекс К-индекс 2).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря представляет собой возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Она может продолжаться на протяжении нескольких часов или же может быть затяжной длится несколько дней. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких числах Землю накроют магнитные бури в феврале. Согласно прогнозам, в последнем месяце зимы будет четыре опасных даты.