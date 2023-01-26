Землю накрила потужна магнітна буря: скільки вона триватиме

Це буде остання магнітна буря цього місяця

У січні Землю накрив цілий ряд магнітних бур, але на цьому "сюрпризи" природи не закінчилися. Місяць, що минає, застав ще одну геомагнітну активність, яка накрила нашу планету сьогодні, 26 січня.

Про це повідомляється на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі.

Зазначається, що рівень сонячної (геомагнітної) активності сьогодні — К-індекс 5, що свідчить про те, що це досить потужна магнітна буря. На щастя, згідно з прогнозами, вона протримається лише один день.

У наступні дні січня спостерігатиметься низька штормова активність (індекс К-індекс 2).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря є обуренням геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або може бути затяжною триває кілька днів. При потужних магнітних бурях може виходити з ладу техніка і може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких числах Землю накриють магнітні бурі у лютому. Згідно з прогнозами, в останньому місяці зими буде чотири небезпечні дати.