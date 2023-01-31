Настоящие убийцы стиля: три ужасных антитренда, от которых наворачиваются слезы (фото)

Так уже никто не ходит, так что лучше не привлекайте лишнего внимания своими "древними" образами

В этом году в тренды возвращаются вещи из прошлого. На улицах в 2023-м тут и там будет "пестреть", например, леопардовый принт, который стилисты называют супертрендом весны-лета текущего года. А еще можно будет встретить обувь на танкетке и бессмертную классику – вещи в стиле polka dot. Впрочем, некоторые антитренды ими и остаются, поэтому, чтобы не выглядеть как человек, лишенный вкуса, от них лучше отказаться.

О чем идет речь, рассказывает lifestyle.24tv. В этой подборке собраны вещи, давно вышедшие из моды и только портящие ваш образ. В целом, в этом году следует отказаться от трех стилизаций и вещей, которые придают аутфиту древнего вида.

Комплект шапка + перчатки

Если некоторые модницы все еще позволяют себе носить комплект шапки с шарфом, то от перчаток одного оттенка с шапкой лучше отказаться. Такая стилизация уже давно неактуальна. Лучше остановить свой выбор на базовом черном или молочном цвете, которые будут удачно сочетаться с любой верхней одеждой.

Сумка и обувь одного цвета

Если вы остановите свой выбор на чёрных сапогах и чёрной сумочке, то просто удачно дополните свой образ. А если попытаетесь соединить яркую сумку с обувью такого же оттенка, то будете автоматически привлекать к себе слишком много внимания. Стилисты советуют избегать такой стилизации, потому что это уже давно не модно.

Меховые жилетки

Меховые жилеты – главный враг любого образа и антитренд №1. Эта вещь моментально испортит все ваши старания. Лучше не выходить в люди в такой одежде, ведь здесь ситуацию не сможет спасти ни одно стильное дополнение.

Ранее мы рассказывали о топ-5 трендах весны, которые реально впишутся в повседневные образы. Некоторые вещи нам уже давно знакомы, а некоторые только врываются в тренды. Что будем носить весной 2023 года, рассказала украинская стилистка Мирослава Грицак.