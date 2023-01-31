Справжні вбивці стилю: три жахливі антитренди, від яких навертаються сльози (фото)

Так уже ніхто не ходить, тож не привертайте зайвої уваги своїми "древніми" образами

Цьогоріч у тренди повертаються речі з минулого. На вулицях у 2023-му тут і там "майорітиме", наприклад, леопардовий принт, який стилісти називають супертрендом весни-літа поточного року. А ще можна буде зустріти взуття на танкетці та невмирущу класику — речі у стилі polka dot. Втім, деякі антитренди ними й залишаються, тож, аби не виглядати як людина, позбавлена смаку, від них краще відмовитися.

Про що мова, розповідає lifestyle.24tv. У цій добірці зібрані речі, які давно вийшли з моди і тільки зіпсують ваш образ. Загалом цьогоріч варто відмовитися від трьох стилізацій та речей, які додають аутфіту стародавнього вигляду.

Комплект шапка + рукавиці

Якщо деякі модниці все ще дозволяють собі носити комплект шапки з шарфом, то від рукавиць одного відтінку з шапкою точно краще відмовитись. Така стилізація вже давно неактуальна. Краще зупинити свій вибір на базовому чорному або молочному кольорі, які вдало поєднуватимуться з будь-яким верхнім одягом.

Сумка і взуття одного кольору

Якщо ви зупините свій вибір на чорних чоботах і чорній сумочці, то просто вдало доповните свій образ. А якщо спробуєте поєднати яскраву сумку з взуттям такого ж відтінку, то автоматично привертатимете до себе занадто багато уваги. Стилісти радять уникати такої стилізації, бо це вже давно не модно.

Хутряні жилетки

Хутряні жилетки – головний ворог будь-якого образу й антитренд №1. Ця річ вмить зіпсує всі ваші старання. Краще не виходити в люди у такому одязі, адже тут ситуацію не зможе врятувати жодне стильне доповнення.

Раніше ми розповідали про топ-5 трендів весни, які реально впишуться у повсякденні образи. Деякі речі нам уже давно знайомі, а деякі — тільки вриваються у тренди. Що будемо носити навесні 2023 року, розповіла українська стилістка Мирослава Грицак.