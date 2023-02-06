Фантастическая закуска из красной капусты и свеклы: рецепт блюда, которое покорит даже гурманов

Этот прекрасный рецепт имеет все шансы стать одним из ваших любимых

Любая хорошая хозяйка не прочь попробовать приготовить что-нибудь новенькое. Будь то маринованная по голландскому рецепту сельдь или самый простой десерт из нескольких ингредиентов вроде мини-чизкейка, который даже не нужно печь, или шоколадного пирога, для которого не нужны яйца и молоко. Не будут лишними на столе и новые закуски.

Кое-что новенькое предлагает, например, sensatsiya. Сайт делится рецептом невероятной закуски из капусты и свеклы, которая готовится очень быстро, но перед употреблением должна немного промариноваться. Это блюдо вы сможете спокойно поставить и на праздничный стол, и с удовольствием съесть в будни.

Ингредиенты:

капуста белокочанная или красноголовая — 1 шт.

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок — 1 головка

перец чили – 1 шт.

черный перец горошком – 10 шт.

вода – 1 л

сахар — 90 г

соль — 12 г

уксус 9% — 250 мл

Вот так будет выглядеть готовое блюдо

Приготовление:

Для начала нужно сделать маринад. Для этого берем воду, соль и сахар, все хорошо перемешиваем, а затем выливаем в баняк, ставим на огонь и доводим до кипения. Затем снимаем маринад с огня и вливаем в кастрюлю уксус. После этого нужно очистить головку капусты: снимаем верхний слой листьев и нарезаем капусту (произвольно – как вам удобнее). Важно: все же лучше нарезать капусту не мелкими, а большими кусочками. Далее берем свеклу и морковь – ее нарезаем соломкой. Тогда достаем все семена из перца чили, а затем измельчаем их вместе с чесноком (последний лучше мелко нарезать, а не пропускать через пресс). Капусту и другие овощи смешиваем с чёрным перцем. Все это пошагово начинаем выкладывать в банке, заливая маринадом. Ингредиенты лучше чуть-чуть перемешивать, чтобы все равномерно распределилось по банке, иначе какая-то часть закуски может плохо промариноваться.

Готовое блюдо отправляем в сутки в темное место. После этого перемещаем нашу вкусность в холодильник. Достаем понемногу, порционно.

Раньше мы рассказывали, сколько моркови и соли нужно добавлять в квашеную капусту. Опытные хозяйки поделились секретом идеальных пропорций, с которыми блюдо всегда будет удаваться.