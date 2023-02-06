Фантастична закуска з червоної капусти та буряка: рецепт страви, яка підкорить навіть гурманів
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Цей чудовий рецепт має всі шанси стати одним із ваших улюблених
Будь-яка хороша господиня не проти спробувати приготувати щось новеньке. Будь то маринований за голландським рецептом оселедець чи найпростіший десерт із кількох інгредієнтів на кшталт міні-чизкейка, який навіть не треба пекти, або ж шоколадного пирога, для якого не потрібні яйця і молоко. Не будуть зайвими на столі і нові закуски.
Дещо новеньке пропонує, наприклад, sensatsiya. Сайт ділиться рецептом неймовірної закуски з капусти та буряка, яка готується дуже швидко, але перед вживанням має трохи промаринуватися. Цю страву ви зможете спокійно поставити і на святковий стіл, і залюбки з’їсти в будень.
Інгредієнти:
- капуста білокачанна або ж червоноголова — 1 шт.
- буряк — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- часник — 1 голівка
- перець чилі — 1 шт.
- чорний перець горошком — 10 шт.
- вода — 1 л
- цукор — 90 г
- сіль — 12 г
- оцет 9% — 250 мл
Приготування:
- Спершу потрібно зробити маринад. Для цього беремо воду, сіль і цукор, усе добре перемішуємо, а потім виливаємо у баняк, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
- Далі суміш знімаємо з вогню та вливаємо у каструлю оцет.
- Після цього треба очистити головку капусти: знімаємо верхній шар листя і нарізаємо капустину (довільно — як вам зручніше). Важливо: усе ж краще нарізати капусту не дрібними, а великими шматочками.
- Далі беремо буряк та моркву – їх нарізаємо соломкою.
- Тоді дістаємо все насіння з перцю чилі, а далі подрібнюємо його разом із часником (останній ліпше дрібно нарізати, а не пропускати через прес).
- Капусту та інші овочі змішуємо з чорним перцем.
- Усе це покроково починаємо викладати у банку, заливаючи маринадом. Інгредієнти краще трохи перемішувати, щоб усе рівномірно розподілилось по банці, інакше якась частина закуски може погано промаринуватися.
Готову страву відправляємо на добу у темне місце. Після цього переміщаємо нашу смакоту у холодильник. Дістаємо потроху, порційно.
Раніше ми розповідали, скільки моркви і солі треба додавати у квашену капусту. Досвідчені господині поділилися секретом ідеальних пропорцій, з якими страва завжди вдаватиметься.