Фантастична закуска з червоної капусти та буряка: рецепт страви, яка підкорить навіть гурманів

Цей чудовий рецепт має всі шанси стати одним із ваших улюблених

Будь-яка хороша господиня не проти спробувати приготувати щось новеньке. Будь то маринований за голландським рецептом оселедець чи найпростіший десерт із кількох інгредієнтів на кшталт міні-чизкейка, який навіть не треба пекти, або ж шоколадного пирога, для якого не потрібні яйця і молоко. Не будуть зайвими на столі і нові закуски.

Дещо новеньке пропонує, наприклад, sensatsiya. Сайт ділиться рецептом неймовірної закуски з капусти та буряка, яка готується дуже швидко, але перед вживанням має трохи промаринуватися. Цю страву ви зможете спокійно поставити і на святковий стіл, і залюбки з’їсти в будень.

Інгредієнти:

капуста білокачанна або ж червоноголова — 1 шт.

буряк — 1 шт.

морква — 1 шт.

часник — 1 голівка

перець чилі — 1 шт.

чорний перець горошком — 10 шт.

вода — 1 л

цукор — 90 г

сіль — 12 г

оцет 9% — 250 мл

Ось так виглядатиме готова страва

Приготування:

Спершу потрібно зробити маринад. Для цього беремо воду, сіль і цукор, усе добре перемішуємо, а потім виливаємо у баняк, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Далі суміш знімаємо з вогню та вливаємо у каструлю оцет. Після цього треба очистити головку капусти: знімаємо верхній шар листя і нарізаємо капустину (довільно — як вам зручніше). Важливо: усе ж краще нарізати капусту не дрібними, а великими шматочками. Далі беремо буряк та моркву – їх нарізаємо соломкою. Тоді дістаємо все насіння з перцю чилі, а далі подрібнюємо його разом із часником (останній ліпше дрібно нарізати, а не пропускати через прес). Капусту та інші овочі змішуємо з чорним перцем. Усе це покроково починаємо викладати у банку, заливаючи маринадом. Інгредієнти краще трохи перемішувати, щоб усе рівномірно розподілилось по банці, інакше якась частина закуски може погано промаринуватися.

Готову страву відправляємо на добу у темне місце. Після цього переміщаємо нашу смакоту у холодильник. Дістаємо потроху, порційно.

Раніше ми розповідали, скільки моркви і солі треба додавати у квашену капусту. Досвідчені господині поділилися секретом ідеальних пропорцій, з якими страва завжди вдаватиметься.