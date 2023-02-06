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Фантастична закуска з червоної капусти та буряка: рецепт страви, яка підкорить навіть гурманів

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Соковита маринована капуста та буряк разом зі спеціями смакують ідеально
Соковита маринована капуста та буряк разом зі спеціями смакують ідеально. Фото kuxnyaanait.ru

Цей чудовий рецепт має всі шанси стати одним із ваших улюблених

Будь-яка хороша господиня не проти спробувати приготувати щось новеньке. Будь то маринований за голландським рецептом оселедець чи найпростіший десерт із кількох інгредієнтів на кшталт міні-чизкейка, який навіть не треба пекти, або ж шоколадного пирога, для якого не потрібні яйця і молоко. Не будуть зайвими на столі і нові закуски.

Дещо новеньке пропонує, наприклад, sensatsiya. Сайт ділиться рецептом неймовірної закуски з капусти та буряка, яка готується дуже швидко, але перед вживанням має трохи промаринуватися. Цю страву ви зможете спокійно поставити і на святковий стіл, і залюбки з’їсти в будень.

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна або ж червоноголова — 1 шт.
  • буряк — 1 шт.
  • морква — 1 шт.
  • часник — 1 голівка
  • перець чилі — 1 шт.
  • чорний перець горошком — 10 шт.
  • вода — 1 л
  • цукор — 90 г
  • сіль — 12 г
  • оцет 9% — 250 мл
Неймовірна закуска з червоної капусти та буряка - рецепт приготування
Ось так виглядатиме готова страва

Приготування:

  1. Спершу потрібно зробити маринад. Для цього беремо воду, сіль і цукор, усе добре перемішуємо, а потім виливаємо у баняк, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
  2. Далі суміш знімаємо з вогню та вливаємо у каструлю оцет.
  3. Після цього треба очистити головку капусти: знімаємо верхній шар листя і нарізаємо капустину (довільно — як вам зручніше). Важливо: усе ж краще нарізати капусту не дрібними, а великими шматочками.
  4. Далі беремо буряк та моркву – їх нарізаємо соломкою.
  5. Тоді дістаємо все насіння з перцю чилі, а далі подрібнюємо його разом із часником (останній ліпше дрібно нарізати, а не пропускати через прес).
  6. Капусту та інші овочі змішуємо з чорним перцем.
  7. Усе це покроково починаємо викладати у банку, заливаючи маринадом. Інгредієнти краще трохи перемішувати, щоб усе рівномірно розподілилось по банці, інакше якась частина закуски може погано промаринуватися.

Готову страву відправляємо на добу у темне місце. Після цього переміщаємо нашу смакоту у холодильник. Дістаємо потроху, порційно.

Раніше ми розповідали, скільки моркви і солі треба додавати у квашену капусту. Досвідчені господині поділилися секретом ідеальних пропорцій, з якими страва завжди вдаватиметься.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Капуста #Закуска