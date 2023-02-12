Собор трех святых 12 февраля: что строго запрещено делать в церковный праздник

Узнайте, почему в этот день нельзя ссориться и прясть

В это воскресенье, 12 февраля, православные христиане отмечают важный церковный праздник — Собор трех святителей. В народе его называют днем "трех святых": Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.

Считалось, что любые планы, составленные в этот праздник, будут удачными и принесут выгоду. 12 февраля принято ходить в церковь и молиться Трем Святым об удачном начинании своего дела, а также об исцелении души и тела.

Чтобы привлечь удачу на весь будущий год, хозяйки готовили блюда из дичи и дикого зверя. Если мужчина хорошенько поработает во дворе 12 февраля, то работа будет удачно складываться.

Собор трех святых 12 февраля: что нельзя делать в этот день

Быть в плохом настроении и злиться.

Ссориться и ругаться. В противном случае конфликт продлится на целый год.

Вязать, шить, стирать, убирать, прясть, потому называют этот день еще и "днем трех святителей-непрядильщиков".

Ходить в лес и охотиться.

Добавим, что 12 февраля в большинстве областей Украины пройдёт мокрый снег. Ранее, "Телеграф" писал, какую погоду ждать украинцам в первые месяцы весны.