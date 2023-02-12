Собор трьох святих 12 лютого: що суворо заборонено робити в церковне свято

Дізнайтеся, чому цього дня не можна сваритися та прясти

Цієї неділі, 12 лютого, православні християни відзначають важливе церковне свято — Собор трьох святителів. У народі його називають днем "трьох святих": Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Вони здобули славу завдяки своїм проповідям та релігійним творам.

Вважалося, що будь-які плани, складені в це свято, будуть вдалими і принесуть зиск. 12 лютого прийнято ходити до церкви і молитися Трьом Святим про вдале починання своєї справи, а також про зцілення душі та тіла.

Щоб привабити удачу на весь майбутній рік, господині готували страви з дичини та дикого звіра. Якщо чоловік добре попрацює у дворі 12 лютого, то робота вдало складатиметься.

Собор трьох святих 12 лютого: що не можна робити цього дня

Бути в поганому настрої та злитися.

Сваритися та лаятися. Інакше конфлікт триватиме цілий рік.

В’язати, шити, прати, прибирати, прясти, бо називають цей день ще й "днем трьох святителів-непрядильників".

Ходити в ліс і полювати.

Додамо, що 12 лютого у більшості областей України пройде мокрий сніг. Раніше "Телеграф" писав, яку погоду чекати українцям у перші місяці весни.