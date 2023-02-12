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Собор трьох святих 12 лютого: що суворо заборонено робити в церковне свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Церковне свято трьох святих 2023
Церковне свято трьох святих 2023. Фото zn.ua

Дізнайтеся, чому цього дня не можна сваритися та прясти

Цієї неділі, 12 лютого, православні християни відзначають важливе церковне свято — Собор трьох святителів. У народі його називають днем "трьох святих": Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Вони здобули славу завдяки своїм проповідям та релігійним творам.

Вважалося, що будь-які плани, складені в це свято, будуть вдалими і принесуть зиск. 12 лютого прийнято ходити до церкви і молитися Трьом Святим про вдале починання своєї справи, а також про зцілення душі та тіла.

Щоб привабити удачу на весь майбутній рік, господині готували страви з дичини та дикого звіра. Якщо чоловік добре попрацює у дворі 12 лютого, то робота вдало складатиметься.

Собор трьох святих 12 лютого: що не можна робити цього дня

  • Бути в поганому настрої та злитися.
  • Сваритися та лаятися. Інакше конфлікт триватиме цілий рік.
  • В’язати, шити, прати, прибирати, прясти, бо називають цей день ще й "днем трьох святителів-непрядильників".
  • Ходити в ліс і полювати.

Додамо, що 12 лютого у більшості областей України пройде мокрий сніг. Раніше "Телеграф" писав, яку погоду чекати українцям у перші місяці весни.

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#Традиції #Свята #Заборони