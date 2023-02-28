Народный праздник 28 февраля: что строго запрещено делать в этот день
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28 февраля является последним днем зимы
В этот вторник, 28 февраля, заканчивается календарный зимний сезон. В последний день зимы православная церковь чтить память апостола Онисима, который издавна считался покровителем овцеводства. В народе Онисима прозвали Овчарником.
Наши предки в этот день обращались к ночным светилам, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Также 28 февраля смотрели за погодой: если на крышах еще есть сосульки, то весна будет затяжная. Теплый день обещает теплый сентябрь, а таяние снега — богатый урожай.
Напомним, что с понедельника, 27 февраля, начался Великий пост-2023. Ранее фитнес-тренер Виктор Мандзяк рассказал, как правильно питаться в этот период, чтобы не навредить своему здоровью.
Онисим Овчарник: что нельзя делать 28 февраля
- Планировать дела, поскольку все задуманное не исполнится.
- Давать деньги в долг или вещи на время, иначе назад не вернут.
- Идти в гости без подарка — будет ссора.
- Обсуждать денежные вопросы — к проблемам с финансами.
- Давать обещания — выполнить будет невозможно.
Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.