Народне свято 28 лютого: що суворо заборонено робити цього дня

28 лютого є останнім днем зими

Цього вівторка, 28 лютого, закінчується календарний зимовий сезон. В останній день зими православна церква вшановує пам’ять апостола Онисима, який здавна вважався покровителем вівчарства. У народі Онисима прозвали Вівчарем.

Наші пращури цього дня зверталися до нічних світил, щоб вівці давали великий та здоровий приплід. Також 28 лютого дивились на погоду: якщо на дахах ще є бурульки, то весна буде затяжна. Теплий день обіцяє теплий вересень, а танення снігу – багатий урожай.

Нагадаємо, що з понеділка, 27 лютого, розпочався Великий піст-2023. Раніше фітнес-тренер Віктор Мандзяк розповів, як правильно харчуватись у цей період, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.

Онисим Вівчар: що не можна робити 28 лютого

Планувати справи, оскільки все задумане не здійсниться.

Давати гроші в борг чи речі на якийсь час, інакше назад не повернуть.

Іти в гості без подарунка – буде сварка.

Обговорювати грошові питання – до проблем із фінансами.

Давати обіцянки – виконати буде неможливо.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень. А ще — на які дні 2023 року припадатимуть головні християнські свята.