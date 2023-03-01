Как выглядит сейчас красавчик Энджел из "Баффи - победительница вампиров": актеру уже за 50 (фото)

От 27-летнего красавчика мало что осталось — актер в неплохой форме, но…

Культовый сериал 90-х, который планировался как комедия, но с каждым сезоном становился все более драматичным и мрачным, до сих пор помнят многие. Поклонникам пришлась по душе не только главная героиня – непревзойденная убийца вампиров по имени Баффи Саммерс, но и другие ключевые герои телесериала.

Например, Энджел — вампир с душой, известный также как кровожадный Ангелус, влюбившийся в юную победительницу вампиров. Его сыграл американский актер Дэвид Борианаз, которому на сегодня уже за 50. Как изменился красавчик за 26 года после выхода первой серии культового телесериала, чем он занимается и где еще его можно увидеть, рассказывает "Телеграф".

Дэвид Борианаз — Энджел из "Баффи — победительница вампиров"

Дэвид Борианаз в роли Энджела

Дэвиду вскоре исполнится 54 года. Он не только актер, но и телепродюсер и режиссер. В первые годы его карьера совсем не задавалась и после переезда из Филадельфии в солнечную Калифорнию он был вынужден несколько лет работать парковщиком, маляром, посыльным и даже выгуливать собак за деньги. Последний вариант подработки оказался счастливым билетом в богатую жизнь: во время одной из прогулок молодого Дэвида заметил телевизионный агент. Парню предложили пройти кастинг на роль в сериале "Баффи — победительница вампиров". Что было дальше, все мы прекрасно знаем — именно эта роль принесла ему наибольшую славу и узнаваемость. Актер настолько хорошо влился в роль, что его персонаж — вампир Ангелус — позже получил отдельный сериал под названием "Ангел" (1999-2004).

Дэвид Борианаз сейчас

Еще одной знаковой ролью для Дэвида Борианаза был спецагент ФБР Сили Бут, которого фанаты с радостью встречали в течение 245 эпизодов в сериале "Кости" (2005-2017). Этот проект раскрыл актера в новом амплуа, и его карьера уже вскоре после начала съемок вышла на новую высоту.

Среди других примечательных картин в его фильмографии:

2005 — Ворон 4: Молитва грешника

2005 — Девченки

2017-2019 — Спецназ

Личная жизнь

Дважды женат. Первый его брак продержался всего 2 года. Во второй раз актер женился в 2001 году на актрисе и фотомодели Джейми Бергман, которой сейчас 47. Она снималась в "Беверли-Хиллз, 90210" (Триш Янсен), "Ангеле" и "Костях". У пары двое детей.

В мае 2010 года Бореаназ признался, что изменял жене. Однако им удалось сберечь брак.

Ранее мы рассказывали, как изменились супергерои из фильма "Фантастическая четверка" почти за 20 лет. Кого мы видим на экранах до сих пор, а кому-то, к сожалению, не удалось достичь новых актерских высот.