Як виглядає зараз красунчик Енджел із "Баффі — переможниця вампірів": актору вже за 50 (фото)

Від 27-річного красунчика мало що залишилося — актор у непоганій формі, однак…

Культовий серіал 90-х, який планувався як комедія, але з кожним сезоном ставав усе драматичнішим та похмурішим, досі пам’ятають чимало людей. Шанувальникам припала до душі не тільки головна героїня — неперевершена вбивця вампірів на ім’я Баффі Саммерс, а й інші ключові герої телесеріалу.

Наприклад, Енджел — вампір із душею, відомий також як кровожерливий Ангелус, який закохався в юну переможницю вампірів. Його зіграв американський актор Девід Бореаназ, якому на сьогодні вже за 50. Як змінився красунчик за 26 роки після виходу першої серії культового телесеріалу, чим він займається і де ще його можна побачити, розповідає "Телеграф".

Девід Бореаназ — Енджел із "Баффі — переможниця вампірів"

Девід Бореаназ у ролі Енджела

Девіду незабаром виповниться 54 роки. Він не тільки актор, а й телепродюсер та режисер. У перші роки його кар’єра зовсім не задавалася і після переїзду з Філадельфії до сонячної Каліфорнії він був змушений кілька років працювати паркувальником, маляром, посильним і навіть вигулювати собак за гроші. Останній варіант підробітку виявився щасливим білетом у заможне життя: під час однієї з прогулянок молодого Девіда помітив телевізійний агент. Хлопцю запропонували пройти кастинг на роль у серіалі "Баффі — переможниця вампірів". Що було далі, всі ми прекрасно знаємо — саме ця роль принесла йому найбільшу славу та впізнаваність. Актор настільки добре влився в роль, що його персонаж — вампір Ангелус — пізніше отримав окремий серіал під назвою "Янгол" (1999-2004).

Девід Бореаназ зараз

Ще однією знаковою роллю для Девіда Бореаназа був спецагент ФБР Сілі Бут, якого фанати з радістю зустрічали протягом 245 епізодів у серіалі "Кістки" (2005-2017). Цей проєкт розкрив актора у новому амплуа і його кар'єра вже невдовзі після початку зйомок вийшла на нову висоту.

Серед інших примітних картин у його фільмографії:

2005 — Ворон: Жорстоке причастя

2005 — Ці дівчата

2017-2019 — Морські котики

Особисте життя

Двічі одружений. Перший його шлюб протримався усього 2 роки. Вдруге актор одружився у 2001 році з акторкою і фотомоделлю Джеймі Берґман, якій зараз 47. Вона знімалася у "Беверлі-Гіллз, 90210" (Тріш Янсен), "Ангелі" та "Кістках". У пари двоє дітей.

У травні 2010 року Бореаназ зізнався, що зраджував дружину. Однак їм вдалося зберегти шлюб.

Раніше ми розповідали, як змінилися супергерої з фільму "Фантастична четвірка" за майже 20 років. Когось ми бачимо на екранах досі, а комусь, на жаль, не вдалося досягнути нових акторських висот.