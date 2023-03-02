Солнце разразилось вспышкой и теперь к Земле несется магнитная буря: когда ждать удар

Поток плазмы скоро достигнет Землю

Едва успели "отгреметь" магнитные бури февраля, как уже новые мартовские возмущения геомагнитного поля скоро дадут о себе знать. Одна из низ может накрыть нашу плану уже на этих выходных.

Об этом свидетельствуют данные сайта отслеживания космической погоды Spaceweather.

Сообщается, что еще 28 февраля Солнце выпустило вспышку класса М8.6, которая сопровождалась корональным выбросом массы. Поток плазмы несется к нашей планете и достигнет ее в субботу, 4 марта. В этот день ученые прогнозируют легкий геомагнитный шторм — магнитную бурю класса G1 (слабая).

Что из себя представляют магнитные бури

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля нашей Земли Их продолжительность может варьироваться от нескольких часов и до несколько суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ждет Украину в марте 2023 года.

Также мы сообщали о том, что появился календарь магнитных бурь на март.