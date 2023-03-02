Сонце выбухнуло спалахом і тепер до Землі мчить магнітна буря: коли чекати удару

Потік плазми скоро досягне Землю

Щойно встигли "відгриміти" магнітні бурі лютого, як уже нові вже березневі обурення геомагнітного поля скоро дадуть про себе знати. Одна з низ може накрити нашу плану вже цими вихідними.

Про це свідчать дані сайту відстеження космічної погоди Spaceweather.

Повідомляється, що ще 28 лютого Сонце випустило спалах класу М8.6, який супроводжувався корональним викидом маси. Потік плазми мчить до нашої планети і досягне її у суботу, 4 березня. Цього дня вчені прогнозують легкий геомагнітний шторм – магнітну бурю класу G1 (слабка).

Що собою представляють магнітні бурі

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої Землі. Їх тривалість може змінюватись від кількох годин і до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода чекає на Україну в березні 2023 року.

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