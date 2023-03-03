Почему сегодня нельзя надевать черное и бездельничать: главные запреты 3 марта

Узнайте, что можно и нельзя делать в этот день

По церковному календарю на март-2023, в эту пятницу верующие чтят память святителя Льва, Папы Римского (440-461), который выступал против еретических течений. Вошел в историю как святой папа Лев I Великий.

В это время в народном календаре отмечается праздник Овсянки. Наши предки 3 марта подкармливали маленькую желтую птичку овсянку, которая считалась символом наступившей весны.

Было принято в праздник Овсянки печь пирожки, печенье и булочки в форме птичек из овсяной муки, которыми угощали нуждающихся. Молодежь устраивала гулянья с песнями, а вечером было принято собираться дома с родственниками за семейным ужином.

Что нельзя делать 3 марта

завидовать и делать сглаз, поскольку он вернется бумерангом;

грустить, иначе весь год не будет приносить радости;

самостоятельно искать птичку овсянку — будут неудачи. Если встретится случайно — к добру;

носить одежду темного цвета, иначе будет траур;

бездельничать — будут заботы круглый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда христиане восточного обряда отмечают важный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. А также мы сообщали дату Пасхи в 2023 году.