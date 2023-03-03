Чому сьогодні не можна одягати чорне і ледарювати: головні заборони 3 березня

Дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня

За церковним календарем на березень-2023, цієї п’ятниці віряни вшановують пам’ять святителя Лева, Папи Римського (440-461), який виступав проти єретичних течій. Увійшов до історії як святий папа Лев I Великий.

У цей час у народному календарі відзначається свято Вівсянки. Наші пращури 3 березня підгодовували маленьку жовту пташку вівсянку, яка вважалася символом весни.

Було прийнято у свято Вівсянки пекти пиріжки, печиво і булочки у формі пташок з вівсяного борошна, якими пригощали нужденних. Молодь влаштовувала гуляння з піснями, а ввечері було заведено збиратися вдома із родичами за сімейною вечерею.

Що не можна робити 3 березня

заздрити і робити пристріт, оскільки він повернеться бумерангом;

сумувати, інакше весь рік не приноситиме радості;

самостійно шукати пташку вівсянку — будуть невдачі. Якщо зустрінеться випадково – на добро;

носити одяг темного кольору, інакше буде жалоба;

ледарювати — будуть турботи цілий рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни східного обряду відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.