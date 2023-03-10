Урожая не дождетесь: какие овощи и фрукты не стоит удобрять древесной золой

Держите золу подальше от этих культур, если хотите получить хороший урожай

Все растения нуждаются в подкормке, а особенно во время их активного роста. Многие дачники используют в качестве удобрения древесную золу. Это отличное натуральное органическое удобрение, однако не все растения его "любят".

Зола является хорошим источником полезных ископаемых, и в целом она благотворно влияет на качество почвы, минимизируя ее кислотность, а также уничтожая некоторых вредителей, пишет santeplus. Однако это полезно не для всех растений.

Какие растения нельзя удобрять золой

Растения, которые хорошо растут на кислой почве, плохо воспримут подкормку с золой, ведь, как мы отмечали выше, пепел минимизирует кислотность. Среди них мы можем выделить:

редис — овощь лучше всего растет на умеренно кислых почвах. Если почва будет подщелачиваться пеплом, то редис не будет полноценно расти и со временем пожелтеет.

— овощь лучше всего растет на умеренно кислых почвах. Если почва будет подщелачиваться пеплом, то редис не будет полноценно расти и со временем пожелтеет. щавель — этого растения любит слабокислые почвы и нуждается в большом количестве влаги.

— этого растения любит слабокислые почвы и нуждается в большом количестве влаги. арбуз — удобрение золой может привести к недостаточному потреблению натрия и кальция, которые необходимы для его роста.

— удобрение золой может привести к недостаточному потреблению натрия и кальция, которые необходимы для его роста. комнатные растения, такие как фиалки и орхидеи — растут и цветут только на кислых почвах. Удобрение золой снизит присутствующий кальций в грунте, что значительно снизит кислотность, вызывая болезнь, которая обязательно остановит цветение.

Так же как некоторые овощи и травы нельзя удобрять древесной золой, а именно:

Картофель

Сладкая кукуруза

Перец

Баклажан

Ревень

Петрушка

Сладкая картошка — батат

Кстати, древесную золу не любят другие фрукты и плодовые деревья, а именно

Яблоня

Персик

Березы

Черника

Малина

Также не стоит удобрять золой и хвойные деревья, особенно можжевельник, ель, кедр, лиственница и пихта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассаду можно удобрять подкормкой из банановой кожуры. А еще мы писали, какая специя отлично годится в качестве удобрения для молодых растений.