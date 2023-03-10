Укр

Урожая не дождетесь: какие овощи и фрукты не стоит удобрять древесной золой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не все растения можно удобрять древесной золой
Не все растения можно удобрять древесной золой. Фото gettyimages

Держите золу подальше от этих культур, если хотите получить хороший урожай

Все растения нуждаются в подкормке, а особенно во время их активного роста. Многие дачники используют в качестве удобрения древесную золу. Это отличное натуральное органическое удобрение, однако не все растения его "любят".

Зола является хорошим источником полезных ископаемых, и в целом она благотворно влияет на качество почвы, минимизируя ее кислотность, а также уничтожая некоторых вредителей, пишет santeplus. Однако это полезно не для всех растений.

Какие растения нельзя удобрять золой

Растения, которые хорошо растут на кислой почве, плохо воспримут подкормку с золой, ведь, как мы отмечали выше, пепел минимизирует кислотность. Среди них мы можем выделить:

  • редис — овощь лучше всего растет на умеренно кислых почвах. Если почва будет подщелачиваться пеплом, то редис не будет полноценно расти и со временем пожелтеет.
  • щавель — этого растения любит слабокислые почвы и нуждается в большом количестве влаги.
  • арбуз — удобрение золой может привести к недостаточному потреблению натрия и кальция, которые необходимы для его роста.
  • комнатные растения, такие как фиалки и орхидеи — растут и цветут только на кислых почвах. Удобрение золой снизит присутствующий кальций в грунте, что значительно снизит кислотность, вызывая болезнь, которая обязательно остановит цветение.

Так же как некоторые овощи и травы нельзя удобрять древесной золой, а именно:

  • Картофель
  • Сладкая кукуруза
  • Перец
  • Баклажан
  • Ревень
  • Петрушка
  • Сладкая картошка — батат

Кстати, древесную золу не любят другие фрукты и плодовые деревья, а именно

  • Яблоня
  • Персик
  • Березы
  • Черника
  • Малина

Также не стоит удобрять золой и хвойные деревья, особенно можжевельник, ель, кедр, лиственница и пихта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассаду можно удобрять подкормкой из банановой кожуры. А еще мы писали, какая специя отлично годится в качестве удобрения для молодых растений.

Теги:
#Удобрение