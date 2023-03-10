Урожая не дождетесь: какие овощи и фрукты не стоит удобрять древесной золой
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Держите золу подальше от этих культур, если хотите получить хороший урожай
Все растения нуждаются в подкормке, а особенно во время их активного роста. Многие дачники используют в качестве удобрения древесную золу. Это отличное натуральное органическое удобрение, однако не все растения его "любят".
Зола является хорошим источником полезных ископаемых, и в целом она благотворно влияет на качество почвы, минимизируя ее кислотность, а также уничтожая некоторых вредителей, пишет santeplus. Однако это полезно не для всех растений.
Какие растения нельзя удобрять золой
Растения, которые хорошо растут на кислой почве, плохо воспримут подкормку с золой, ведь, как мы отмечали выше, пепел минимизирует кислотность. Среди них мы можем выделить:
- редис — овощь лучше всего растет на умеренно кислых почвах. Если почва будет подщелачиваться пеплом, то редис не будет полноценно расти и со временем пожелтеет.
- щавель — этого растения любит слабокислые почвы и нуждается в большом количестве влаги.
- арбуз — удобрение золой может привести к недостаточному потреблению натрия и кальция, которые необходимы для его роста.
- комнатные растения, такие как фиалки и орхидеи — растут и цветут только на кислых почвах. Удобрение золой снизит присутствующий кальций в грунте, что значительно снизит кислотность, вызывая болезнь, которая обязательно остановит цветение.
Так же как некоторые овощи и травы нельзя удобрять древесной золой, а именно:
- Картофель
- Сладкая кукуруза
- Перец
- Баклажан
- Ревень
- Петрушка
- Сладкая картошка — батат
Кстати, древесную золу не любят другие фрукты и плодовые деревья, а именно
- Яблоня
- Персик
- Березы
- Черника
- Малина
Также не стоит удобрять золой и хвойные деревья, особенно можжевельник, ель, кедр, лиственница и пихта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассаду можно удобрять подкормкой из банановой кожуры. А еще мы писали, какая специя отлично годится в качестве удобрения для молодых растений.