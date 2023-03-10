Урожаю не дочекаєтеся: які овочі та фрукти не варто удобрювати деревною золою

Тримайте попіл якомога далі від цих культур, якщо хочете отримати добрий урожай

Всі рослини потребують підживлення, а особливо під час їхнього активного росту. Багато дачників використовують як добрива деревну золу. Це відмінне натуральне органічне добриво, проте не всі його рослини "люблять".

Зола є добрим джерелом корисних копалин, і в цілому вона цілюще впливає на якість ґрунту, мінімізуючи його кислотність, а також знищуючи деяких шкідників, пише santeplus. Проте це підходить не для всіх рослин.

Які рослини не можна удобрювати золою

Рослини, які добре ростуть на кислому ґрунті, погано сприймуть підживлення із золою, адже, як ми зазначали вище, попіл мінімізує кислотність. Серед них ми можемо виділити:

редиска — овоч найкраще росте на помірно кислих ґрунтах. Якщо ґрунт підлужуватиметься попелом, то редиска не буде повноцінно рости і з часом пожовкне.

— овоч найкраще росте на помірно кислих ґрунтах. Якщо ґрунт підлужуватиметься попелом, то редиска не буде повноцінно рости і з часом пожовкне. щавель — цієї рослини любить слабокислі ґрунти і потребує великої кількості вологи.

— цієї рослини любить слабокислі ґрунти і потребує великої кількості вологи. кавун — добриво золою може призвести до недостатнього споживання натрію та кальцію, які необхідні для його зростання.

— добриво золою може призвести до недостатнього споживання натрію та кальцію, які необхідні для його зростання. кімнатні рослини, такі як фіалки та орхідеї - ростуть і цвітуть лише на кислих ґрунтах. Добриво золою знизить присутній кальцій у ґрунті, що значно знизить кислотність, викликаючи хворобу, яка обов’язково зупинить цвітіння.

Так само як деякі овочі та трави не можна удобрювати деревною золою, а саме:

Картопля

Солодка кукурудза

Перець

Баклажан

Ревінь

Петрушка

Солодка картопля — батат

До речі, деревну золу не люблять інші фрукти та плодові дерева, а саме

Яблуня

Персик

Берези

Чорниця

Малина

Також не варто удобрювати золою та хвойні дерева, особливо ялівець, ялина, кедр, модрина та ялиця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розсаду можна удобрювати підживленням із бананової шкірки. А ще ми писали, яка спеція відмінно підходить як добрива для молодих рослин.