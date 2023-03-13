Праздник Василия Капельника: что нельзя делать 13 марта, чтобы избежать бед

Этот день в народе считали началом настоящей весны

Согласно церковному календарю на март-2023, в этот понедельник православная церковь вспоминает преподобного Василия Декаполита — монаха из Византии, ученика и соратника Прокопия Декаполита, память которого чтят 12 марта.

В народном календаре, праздник 13 марта называется "Василий Капельник". Главное, на что обращали внимание наши предки в этот день — это сосульки. Повсюду уже слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах. Считалось, что 13 марта начинается настоящая весна.

Также в этот день было принято вносить в дом свежую еловую или сосновую ветку. Верили, что запах хвои очищает домашний воздух и дарит всем домочадцам здоровье. Из нее готовили витаминные отвары, которые давали детям и старым людям.

Что нельзя делать 13 марта, чтобы не навлечь беду

Собирать с расчески волосы и сжигать их – начнется мигрень.

Выяснять отношения во время разжигания огня – беда случится.

Что-то обещать, стоя возле огня, – не получится выполнить.

Жадничать, иначе удача уйдет.

Подметать — можно вымести из дома счастье.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха и меняется ли дата празднования в зависимости от изменений в церковном календаре. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.