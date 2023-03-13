Укр

Праздник Василия Капельника: что нельзя делать 13 марта, чтобы избежать бед

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
13 марта слышен звук от капель, падающих на землю из сосулек
13 марта слышен звук от капель, падающих на землю из сосулек. Фото freepik.com

Этот день в народе считали началом настоящей весны

Согласно церковному календарю на март-2023, в этот понедельник православная церковь вспоминает преподобного Василия Декаполита — монаха из Византии, ученика и соратника Прокопия Декаполита, память которого чтят 12 марта.

В народном календаре, праздник 13 марта называется "Василий Капельник". Главное, на что обращали внимание наши предки в этот день — это сосульки. Повсюду уже слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах. Считалось, что 13 марта начинается настоящая весна.

Также в этот день было принято вносить в дом свежую еловую или сосновую ветку. Верили, что запах хвои очищает домашний воздух и дарит всем домочадцам здоровье. Из нее готовили витаминные отвары, которые давали детям и старым людям.

Что нельзя делать 13 марта, чтобы не навлечь беду

  • Собирать с расчески волосы и сжигать их – начнется мигрень.
  • Выяснять отношения во время разжигания огня – беда случится.
  • Что-то обещать, стоя возле огня, – не получится выполнить.
  • Жадничать, иначе удача уйдет.
  • Подметать — можно вымести из дома счастье.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха и меняется ли дата празднования в зависимости от изменений в церковном календаре. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты