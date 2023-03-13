Свято Василя Капельника: що не можна робити 13 березня, щоб уникнути бід

Цей день у народі вважали початком справжньої весни

Згідно з церковним календарем на березень-2023, цього понеділка православна церква згадує преподобного Василя Декаполіта — ченця з Візантії, учня та соратника Прокопія Декаполіта, пам’ять якого вшановують 12 березня.

У народному календарі свято 13 березня називається "Василь Капельник". Головне, на що звертали увагу наші пращури цього дня — це бурульки. Всюди вже чути звуки крапель, що падають з даху від снігу, що тане. Вважалося, що 13 березня розпочинається справжня весна.

Також у цей день було заведено вносити до оселі свіжу ялинову або соснову гілку. Вірили, що запах хвої очищає домашнє повітря та дарує всім домочадцям здоров’я. З неї готували вітамінні відвари, які давали дітям та старим людям.

Що не можна робити 13 березня, щоб не накликати лиха

Збирати з гребінця волосся і спалювати його — почнеться мігрень.

З’ясовувати стосунки під час розпалювання вогню – біда трапиться.

Щось обіцяти, стоячи біля вогню, – не вдасться виконати.

Скупитись, інакше удача піде геть.

Підмітати – можна вимести з дому щастя.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень та чи змінюється дата святкування залежно від змін у церковному календарі. А ще — на які дні 2023 року припадатимуть головні християнські свята.