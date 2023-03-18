Конон Огородник 18 марта: почему в этот праздник нельзя работать через силу и другие запреты дня

В этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки

Согласно церковному календарю на март-2023, в эту субботу православная церковь почитает память священномученика Конона Мандонского. В народе праздник получил название "Конон Огородник", потому что сам святой считается покровителем и защитником огородников, посевов и урожая. Также на 18 марта выпадает вторая Поминальная суббота в Великий пост.

Наши предки 18 марта приступали к возделыванию почвы для будущих посадок, игнорировали даже плохую погоду. В день Конона было принято замачивать семена культур для будущей посадки в почву.

Именно с этого дня пахали и удобряли огород. Если провести этот день на огороде правильно, верили, что таким образом всходы не погибнут от неожиданного мороза, засухи, града или вредителей.

Что нельзя делать 18 марта

Лениться, но и работать через силу не стоит, иначе нападут болезни.

Ходить за покупками — любая приобретенная 18 марта вещь принесет только неприятности.

Заниматься рукоделием — в дом постучится плохая весть.

Сплетничать — будет большое горе.

Выбрасывать остатки пищи в мусорку — скоро останетесь голодными.

Раньше мы рассказывали, високосный или нет 2023 год. А еще "Телеграф" сообщал, что церкви в Украине готовятся перейти на новый календарь.