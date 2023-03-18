Конон Огородник 18 березня: чому в це свято не можна працювати через силу та інші заборони дня

У цей день було заведено замочувати насіння овочів для наступного висадження

Згідно з церковним календарем на березень-2023, цієї суботи православна церква вшановує пам’ять священномученика Конона Мандонського. У народі свято отримало назву "Конон Огородник", бо сам святий вважається покровителем та захисником городників, посівів та врожаю. Також на 18 березня випадає друга Поминальна субота у Великий піст.

Наші пращури 18 березня розпочинали обробіток ґрунту для майбутніх посадок, ігнорували навіть погану погоду. У день Конона було заведено замочувати насіння культур для майбутньої посадки у ґрунт.

Саме з цього дня орали та удобрювали город. Якщо провести цей день на городі правильно, то вірили, що таким чином сходи не загинуть від несподіваного морозу, посухи, граду чи шкідників.

Що не можна робити 18 березня

Лінуватися, але й працювати через силу не варто, інакше нападуть хвороби.

Ходити за покупками — будь-яка придбана 18 березня річ принесе лише неприємності.

Займатися рукоділлям — до хати постукає погана звістка.

Пліткувати — буде велике горе.

Викидати залишки їжі в смітник — скоро залишитеся голодними.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, що церкви в Україні готуються перейти на новий календар.