День сорока святых 22 марта: что строго запрещено делать в большой праздник

Среди наших предков было немало запретов в этот день

В эту среду православная церковь отмечает праздник сорока святых. Дата 22 марта посвящена памяти 40 Севастийских мучеников — воинов римского легиона, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры. Это произошло в 320 году возле города Севастия, а сегодня — турецкий город Сивас.

Это событие и память о нем принадлежит к кругу самых уважаемых церковных праздников. 22 марта облегчается суровость Великого поста, который в этом году начался 27 февраля и завершится 15 апреля — за день до Пасхи 16 апреля.

В народе праздник получил название "Жаворонки". Наши предки пекли в этот день фигурки птичек из овсяной или ржаной муки. Верили, что жаворонки на крыльях принесут весну. Также обращали внимание на погоду. Считалось, какой она будет 22 марта, такой и будет все 40 последующих дней.

День сорока святых-2023: что нельзя делать 22 марта

Заниматься тяжелой физической работой, рукоделием и ремонтом.

Ругаться, гневаться и сквернословить.

Одалживать деньги.

Употреблять мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда христиане отмечают важный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. А также мы сообщали дату Пасхи в 2023 году.