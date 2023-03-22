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День сорока святых 22 марта: что строго запрещено делать в большой праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День 40 мучеников Севастийских ежегодно отмечают 22 марта
День 40 мучеников Севастийских ежегодно отмечают 22 марта. Фото obozrevatel.com

Среди наших предков было немало запретов в этот день

В эту среду православная церковь отмечает праздник сорока святых. Дата 22 марта посвящена памяти 40 Севастийских мучеников — воинов римского легиона, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры. Это произошло в 320 году возле города Севастия, а сегодня — турецкий город Сивас.

Это событие и память о нем принадлежит к кругу самых уважаемых церковных праздников. 22 марта облегчается суровость Великого поста, который в этом году начался 27 февраля и завершится 15 апреля — за день до Пасхи 16 апреля.

В народе праздник получил название "Жаворонки". Наши предки пекли в этот день фигурки птичек из овсяной или ржаной муки. Верили, что жаворонки на крыльях принесут весну. Также обращали внимание на погоду. Считалось, какой она будет 22 марта, такой и будет все 40 последующих дней.

День сорока святых-2023: что нельзя делать 22 марта

  • Заниматься тяжелой физической работой, рукоделием и ремонтом.
  • Ругаться, гневаться и сквернословить.
  • Одалживать деньги.
  • Употреблять мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда христиане отмечают важный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. А также мы сообщали дату Пасхи в 2023 году.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Сорок Святых