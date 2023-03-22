День сорока святих 22 березня: що суворо заборонено робити у велике свято

Серед наших пращурів було чимало заборон в цей день

Цієї середи православна церква відзначає свято сорока святих. Дата 22 березня присвячена пам’яті 40 севастійських мучеників — воїнів римського легіону, які прийняли жорстоку смерть в ім’я християнської віри. Це сталося 320 року біля міста Севастія, а сьогодні — турецьке місто Сівас.

Ця подія і пам’ять про неї належить до кола найшанованіших церковних свят. 22 березня полегшується суворість Великого посту, який цього року розпочався 27 лютого і завершиться 15 квітня — за день до Великодня 16 квітня.

У народі свято отримало назву "Жайворонки". Наші пращури пекли в цей день фігурки пташок з вівсяного або житнього борошна. Вірили, що жайворонки на крилах принесуть весну. Також звертали увагу на погоду. Вважалося, якою вона буде 22 березня, такою і буде усі 40 наступних днів.

День сорока святих-2023: що не можна робити 22 березня

Займатися важкою фізичною роботою, рукоділлям та ремонтом.

Лаятися, гніватися і лихословити.

Позичати гроші.

Вживати м’ясо, рибу, молочні продукти, яйця.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.