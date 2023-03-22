В семье Ротару случилось горе: певица отреагировала на смерть близкой родственницы

Певица почтила память умершей сватьи

Исполнительница хитов "Одна калина" и "Червона рута", известная певица София Ротару, которая ранее объявилась в Киеве, сообщила о трагедии в их семье. В возрасте 71 года скончалась ее сватья, теща ее сына Руслана Евдокименко, Людмила Белоусова.

Артистка почтила память умершей на своей странице в Инстаграм, опубликовав фото Белоусовой. Женщина не дожила до своего 72-летия всего две недели.

Людмила Белоусова сидит на стуле с собачкой на руках

"Вечная память" — коротко пописала фото Ротару.

Отметим, что скончалась Белоусова 17 марта 2023 года, однако ее зять, Руслан Евдокименко сообщил об этом только несколько дней спустя. На своей странице в соцсети он опубликовал черно-белое фото своей тещи с датами жизни и смерти.

"Люся, ну как же так… 30.03.1951 — 17.03.2023", — написал он.

Напомним, что Ротару о полномасштабном нападении россии на территорию Украину особо не высказывается, не считая обычных постов в соцсети. Ранее украинская телеведущая Наталья Мосийчук как-то призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги.

Интересная история получилась с единственным сыном артистки Русланом Евдокименко и внуком Анатолием. Весной мужчины пытались нелегально выехать из страны через границу с Молдовой, чтобы избежать мобилизации. Легендарная артистка же инцидент не прокомментировала.

В июле стало известно, что внук Ротару внезапно оказался во Франции — Анатолию удалось выехать из страны, несмотря на его призывной возраст.