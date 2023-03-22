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У родині Ротару сталося горе: співачка відреагувала на смерть близької родички

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Софія Ротару Новина оновлена 22 березня 2023, 13:52
Софія Ротару. Фото https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Співачка вшанувала пам’ять померлої свахи

Виконавиця хітів "Одна калина" та "Червона рута", відома співачка Софія Ротару, яка раніше з’явилася в Києві, повідомила про трагедію у їхній родині. У віці 71 року померла її сваха, теща її сина Руслана Євдокименка, Людмила Білоусова.

Артистка вшанувала пам’ять померлої на своїй сторінці в Інстаграмі, опублікувавши фото Білоусової. Жінка не дожила до свого 72-річчя лише два тижні.

Софія Ротару повідомила про смерть свахи Людмили Білоусової
Людмила Білоусова сидить на стільці із собачкою на руках

"Вічна пам’ять" — коротко пописала фото Ротару.

Софія Ротару повідомила про смерть свахи Людмили Білоусової

Зазначимо, що померла Білоусова 17 березня 2023 року, проте її зять, Руслан Євдокименко повідомив про це лише через кілька днів. На своїй сторінці у соцмережі він опублікував чорно-біле фото своєї тещі з датами життя та смерті.

"Люся, ну як же так... 30.03.1951 — 17.03.2023", — написав він.

Софія Ротару повідомила про смерть свави Людмили Білоусової

Нагадаємо, що Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи звичайних постів у соцмережі. Раніше українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки та те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Цікава історія вийшла з єдиним сином артистки Русланом Євдокименком та онуком Анатолієм. Навесні чоловіки намагалися нелегально виїхати з країни через кордон із Молдовою, щоб уникнути мобілізації. Легендарна артистка ж інцидент не прокоментувала.

У липні стало відомо, що онук Ротару раптово опинився у Франції — Анатолію вдалося виїхати з країни, попри його призовний вік.

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