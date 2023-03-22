У родині Ротару сталося горе: співачка відреагувала на смерть близької родички

Співачка вшанувала пам’ять померлої свахи

Виконавиця хітів "Одна калина" та "Червона рута", відома співачка Софія Ротару, яка раніше з’явилася в Києві, повідомила про трагедію у їхній родині. У віці 71 року померла її сваха, теща її сина Руслана Євдокименка, Людмила Білоусова.

Артистка вшанувала пам’ять померлої на своїй сторінці в Інстаграмі, опублікувавши фото Білоусової. Жінка не дожила до свого 72-річчя лише два тижні.

Людмила Білоусова сидить на стільці із собачкою на руках

"Вічна пам’ять" — коротко пописала фото Ротару.

Зазначимо, що померла Білоусова 17 березня 2023 року, проте її зять, Руслан Євдокименко повідомив про це лише через кілька днів. На своїй сторінці у соцмережі він опублікував чорно-біле фото своєї тещі з датами життя та смерті.

"Люся, ну як же так... 30.03.1951 — 17.03.2023", — написав він.

Нагадаємо, що Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи звичайних постів у соцмережі. Раніше українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки та те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Цікава історія вийшла з єдиним сином артистки Русланом Євдокименком та онуком Анатолієм. Навесні чоловіки намагалися нелегально виїхати з країни через кордон із Молдовою, щоб уникнути мобілізації. Легендарна артистка ж інцидент не прокоментувала.

У липні стало відомо, що онук Ротару раптово опинився у Франції — Анатолію вдалося виїхати з країни, попри його призовний вік.