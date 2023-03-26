Народный праздник 26 марта: не делайте этого на Никифоров день, чтобы избежать бедности

В народе в этот праздник придерживались многих запретов

В это воскресенье, 26 марта, православная церковь почитает память патриарха Константинопольского Никифора, почитаемого в лике святых. Это день в народном календаре на март называется "Никифоров день".

26 марта, как считали наши предки, медведи просыпаются от зимней спячки. Старались не ходить в лес, чтобы не встретиться с этим опасным, голодным зверем. Также осторожно относились к растениям. Даже верили, что если оборвать цветок или срезать дерево — горя не миновать.

В этот праздник на Руси ходили в баню, чтобы смыть с себя негатив и зарядиться бодрящей энергией. Удачный этот день для рыбалок, так как считается, что 26 марта клюет лучше, чем обычно.

Что нельзя делать 26 марта

Обижать, бить, ругать животных и вредить растениям — приведет к неудаче.

Подавать на стол мясо — урожая в новом году не будет.

Осуждать и обсуждать кого-либо — придут горечь и слезы.

Убираться в доме — привлечете неприятности.

Брать и давать деньги в долг — проживете весь год в нищете.

Заниматься рукоделием — вязание и шитье в этот день укоротит жизнь.

Раньше мы рассказывали, високосный или нет 2023 год. А еще "Телеграф" сообщал, почему церкви в Украине готовятся перейти на новый календарь и что это меняет.