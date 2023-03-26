Народне свято 26 березня: не робіть цього на Никифорів день, щоб уникнути бідності
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У народі в це свято дотримувалися багатьох заборон
Цієї неділі, 26 березня, православна церква вшановує пам’ять патріарха Константинопольського Никифора, шанованого в лику святих. Цей день у народному календарі на березень називається "Никифорів день".
26 березня, як вважали наші предки, ведмеді прокидаються від зимової сплячки. Намагалися не ходити в ліс, щоб не зустрітися з цим небезпечним, голодним звіром. Також обережно ставилися до рослин. Навіть вірили, що якщо обірвати квітку чи зрізати дерево — горя не оминути.
В це свято на Русі ходили в лазню, щоб змити з себе негатив і зарядитися бадьорою енергією. Вдалий цей день для рибалок, адже вважається, що 26 березня клює краще, ніж зазвичай.
Що не можна робити 26 березня
- Ображати, бити, лаяти тварин та шкодити рослинам – призведе до невдачі.
- Подавати на стіл м’ясо — врожаю у новому році не буде.
- Засуджувати та обговорювати когось — прийдуть гіркота та сльози.
- Прибиратися в оселі — привернете неприємності.
- Брати і давати гроші в борг — проживете весь рік у злиднях.
- Займатися рукоділлям — в’язання та шиття цього дня вкоротить життя.
Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, чому церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що це змінює.