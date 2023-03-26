Народне свято 26 березня: не робіть цього на Никифорів день, щоб уникнути бідності

У народі в це свято дотримувалися багатьох заборон

Цієї неділі, 26 березня, православна церква вшановує пам’ять патріарха Константинопольського Никифора, шанованого в лику святих. Цей день у народному календарі на березень називається "Никифорів день".

26 березня, як вважали наші предки, ведмеді прокидаються від зимової сплячки. Намагалися не ходити в ліс, щоб не зустрітися з цим небезпечним, голодним звіром. Також обережно ставилися до рослин. Навіть вірили, що якщо обірвати квітку чи зрізати дерево — горя не оминути.

В це свято на Русі ходили в лазню, щоб змити з себе негатив і зарядитися бадьорою енергією. Вдалий цей день для рибалок, адже вважається, що 26 березня клює краще, ніж зазвичай.

Що не можна робити 26 березня

Ображати, бити, лаяти тварин та шкодити рослинам – призведе до невдачі.

Подавати на стіл м’ясо — врожаю у новому році не буде.

Засуджувати та обговорювати когось — прийдуть гіркота та сльози.

Прибиратися в оселі — привернете неприємності.

Брати і давати гроші в борг — проживете весь рік у злиднях.

Займатися рукоділлям — в’язання та шиття цього дня вкоротить життя.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, чому церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що це змінює.