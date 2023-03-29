В россии заподозрили, что Меладзе помогает ВСУ: артиста просят "проверить"

Причиной является "неоднозначная позиция по поводу войны в Украине"

После отмены концертов в рф, популярного певца грузинского происхождения, 57-летнего Валерия Меладзе ждут новые проверки в стране-агрессорше. Все потому, что исполнителя заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины, при чем средствами, которые он зарабатывает на концертах и корпоративах в рф. А также, выступая перед россиянами за рубежом.

Такую версию выдал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией рф Виталий Бородин, передают российские СМИ. Он направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой начать проверку Меладзе.

Причиной проверок является "неоднозначная позиция певца по поводу войны в Украине", а также семья артиста. Все потому, что старший брат Валерия — композитор и продюсер Константин Меладзе женат на украинской певице Вере Брежневой, которая открыто выступает против войны.

Ну и конечно же не забыли и о ситуации в Дубае, когда артист ответил на лозунг "Слава Украине!", который выкрикнул один из гостей мероприятия.

Напомним, что этот инцидент вызвал волну негодования у россиян. Председательница комитета госдумы рф по вопросам семьи, женщин и детей нина останина назвала Меладзе предателем и призвала отозвать все его звания и награды. После таких нелестных для себя новостей певец заговорил о "ментальной близости" украинцев и россиян. Война, развязанная россией, по его мнению, всего лишь "конфликт", хотя 24 февраля 2022 года он в Инстаграме призвал прекратить кровопролитную войну в Украине.